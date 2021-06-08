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評／校正回歸召喚「政治回歸」？防疫的陰謀論之亂

一把屬於台灣人的傘 一份三十年如一日的堅持

聯合新聞網 / 聯合數位文創

台灣早期曾被封為“雨傘王國”，市面上高達八成的雨傘在台灣產出後運往全世界，但80年代過後，隨著產業外移、人力資源的不足，製傘業開始急速地走下波，不過在這樣的環境下，仍有些老師傅持續在這塊耕耘，不願放棄傳統工藝，發明反向傘的李盛群師傅即是其中一員。

還記得前幾年全球爆紅的反向傘嗎？顛覆傳統將傘面反向設計，使雨水內收讓衣物、地板不再沾濕，但你知道嗎？其實反向傘的設計理念源自於台灣，是由擁有30年製傘經驗的李盛群師傅反覆的研究與測試，最終發明並且取得多項世界專利，是一把真正屬於台灣人自己的傘！

這次於6月1號上線嘖嘖募資的反向傘2.0，優化了一代反向傘的功能，採用碳纖維加上玻璃纖維的傘骨、多角形強化鋁合金傘桿，使其更加堅固耐用，260T超高密度傘布提供更好的防撥水、抗UV的效果，除此之外，反向傘2.0還新增了傘面自動復位技術，全世界首創專利，傘面開花後會自動回彈復位，讓你再也不怕強風豪雨。

台灣屬於熱帶海島型氣候，為了解決下雨天的不便，李師傅用他三十年如一日的工匠精神，研發了這把反向傘2.0，面對滂沱大雨不再狼狽不堪，目前嘖嘖推出限時46折超早鳥優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團嘖嘖頁面查詢。

專利 台灣人

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