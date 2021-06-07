快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百達翡麗年度珍稀工藝展 逾75件絕世珍品日內瓦展出

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
編號995/122J熊貓懷表，薈萃透明琺瑯、細木鑲嵌、手工雕刻及手工璣鏤雕花工藝。圖／百達翡麗提供
編號995/122J熊貓懷表，薈萃透明琺瑯、細木鑲嵌、手工雕刻及手工璣鏤雕花工藝。圖／百達翡麗提供

百達翡麗（Patek Philippe）2020至2021年度珍稀工藝品展將於2021年6月16日起至26日止在百達翡麗位於日內瓦Rue du Rhône上的沙龍公開舉行，共展出逾75件珍稀手工藝作品，其中包括70多件未曾展出的2020年度之作，以及2021年的首批作品。除星期日公休之外，每日11點到6點開放大眾參觀。考量新冠肺炎疫情可能變化，品牌建議最好事先於官網預約鑑賞。

每年，百達翡麗，都會特地推出一系列薈萃多種特殊人手工藝裝飾的獨一無二的時計與限量鐘表，包括懷表、腕表、圓頂座鐘、桌鐘等，傳承鐘表百年來的裝飾工藝。作品往往運用到手工金雕、日內瓦地區專長的微縮彩繪琺瑯、在璣鏤雕花上裝飾品透明琺瑯（flinqué）、金箔琺瑯、灰調琺瑯、浮雕琺瑯（Fauré）、錫釉瓷隆格琺瑯（Longwy）、寶石鑲嵌等。同時還有少見的細木鑲嵌、以及融合多種工藝的精采之作。訪客除了鑑賞珍品，還能在現場近距離欣賞工匠琺瑯、金雕、細木鑲嵌、與璣鏤雕花的製作。

品牌率先曝光的兩件展品資訊，包括編號20105M的景泰藍琺瑯「爵士」圓頂座鐘，以及結合透明琺瑯、細木鑲嵌、手工雕刻及璣鏤雕花工藝的995/122J熊貓懷表。以爵士樂為創作主題的圓頂座鐘，將爵士樂獨特的節奏、即興感、以及豐沛的音樂性畫化作大明火掐絲琺瑯（grand feu cloisonné）。工匠以手工將長達18.3公尺的24k金細絲形塑成音樂家演奏中的身形輪廓以及背景的「JAZZ」字樣，並運用48色透明的琺瑯顏料堆疊燒製，共歷經9次840度的高溫燒烤，時標以鍵盤圖案呼應整體設計。

編號995/122J的熊貓懷表為獨一無二的臻品。熊貓與竹子的圖案共用上來自26種不同品種的木材裁切成的薄木片鑲嵌而成，表盤裝飾手工璣鏤雕花，綠色透明琺瑯下裝飾以手工雕刻的竹子圖案。表圈及表殼也裝飾著手工金雕的竹子圖案，表冠則鑲嵌一枚綠碧璽。竹節組成猶如提把的懷表掛環（bow）也是人手雕製，附鑲嵌綠碧璽的竹子造型黃金懷表架與綠色大理石底座。

編號20105M景泰藍琺瑯爵士圓頂座鐘。圖／百達翡麗提供
編號20105M景泰藍琺瑯爵士圓頂座鐘。圖／百達翡麗提供
百達翡麗珍稀工藝品展將於2021年6月16日至26日在百達翡麗日內瓦沙龍舉行。圖／百達翡麗提供
百達翡麗珍稀工藝品展將於2021年6月16日至26日在百達翡麗日內瓦沙龍舉行。圖／百達翡麗提供

品牌

延伸閱讀

不會是在立旗吧？日內瓦鐘表日宣布8月實體線上同登場

普普藝術大師金字招牌？安迪沃荷珍藏百達翡麗將上拍賣

野生大熊貓母子 現身四川德陽

世衛大會24日開幕 日內瓦民眾驚訝排除台灣

相關新聞

向前線醫護致敬 星坊酒業提供3000份餐盒分送全省醫院

嚴峻的疫情不但對國內餐飲業帶來重大衝擊，也讓在前線防疫作戰的醫護人員承受莫大的壓力；星坊酒業總經理須家昌希望能盡微薄的力...

NFT數位藝術夯 蘇富比網拍專場連預展都跨國虛擬

蘇富比（Sotheby’s）自即日起至6月10日止，於線上舉辦「NATIVELY DIGITAL： A CURATED ...

王品「和牛涮」首度進駐高雄！築間、有之和牛加賣宵夜

在疫情寒冬之下，王品集團旗下的吃到飽餐廳「和牛涮」自即日起首度進駐高雄，店內提供有3款和牛定時套餐、4種生鮮鍋物套餐供民...

端午來吃星級粽 米其林一星LONGTAIL首度推出裹蒸粽

連續三年獲米其林一星肯定的LONGTAIL當代料理餐廳，疫情期間讓主廚林明健（Chef Kin）更懷念居住香港的母親每年...

WFH就這樣穿吧！「遺物整理師」李帝勳穿搭這招學起來

三級警戒延至6月28日，隨著疫情擴散，愈來愈多人加入WFH（Work From Home，在家工作）的行列。不過在家的時...

挺過疫情米蘭重生！宇宙最強網紅Chiara貴氣力撐故鄉

來自義大利羅馬的頂級珠寶鐘表品牌寶格麗（BVLGARI），上週選擇在時尚之都米蘭發表2021年MAGNIFICA頂級珠寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。