百達翡麗年度珍稀工藝展 逾75件絕世珍品日內瓦展出

百達翡麗（Patek Philippe）2020至2021年度珍稀工藝品展將於2021年6月16日起至26日止在百達翡麗位於日內瓦Rue du Rhône上的沙龍公開舉行，共展出逾75件珍稀手工藝作品，其中包括70多件未曾展出的2020年度之作，以及2021年的首批作品。除星期日公休之外，每日11點到6點開放大眾參觀。考量新冠肺炎疫情可能變化，品牌建議最好事先於官網預約鑑賞。

每年，百達翡麗，都會特地推出一系列薈萃多種特殊人手工藝裝飾的獨一無二的時計與限量鐘表，包括懷表、腕表、圓頂座鐘、桌鐘等，傳承鐘表百年來的裝飾工藝。作品往往運用到手工金雕、日內瓦地區專長的微縮彩繪琺瑯、在璣鏤雕花上裝飾品透明琺瑯（flinqué）、金箔琺瑯、灰調琺瑯、浮雕琺瑯（Fauré）、錫釉瓷隆格琺瑯（Longwy）、寶石鑲嵌等。同時還有少見的細木鑲嵌、以及融合多種工藝的精采之作。訪客除了鑑賞珍品，還能在現場近距離欣賞工匠琺瑯、金雕、細木鑲嵌、與璣鏤雕花的製作。

品牌率先曝光的兩件展品資訊，包括編號20105M的景泰藍琺瑯「爵士」圓頂座鐘，以及結合透明琺瑯、細木鑲嵌、手工雕刻及璣鏤雕花工藝的995/122J熊貓懷表。以爵士樂為創作主題的圓頂座鐘，將爵士樂獨特的節奏、即興感、以及豐沛的音樂性畫化作大明火掐絲琺瑯（grand feu cloisonné）。工匠以手工將長達18.3公尺的24k金細絲形塑成音樂家演奏中的身形輪廓以及背景的「JAZZ」字樣，並運用48色透明的琺瑯顏料堆疊燒製，共歷經9次840度的高溫燒烤，時標以鍵盤圖案呼應整體設計。