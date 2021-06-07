IG新熱點 獺祭銀座店重現新世紀福音戰士葛城美里房間

釀造獺祭的旭酒造株式會社在6月7日至7月31日於獺祭銀座店，將「新世紀福音戰士」系列中的重要人物，以熱愛獺祭而知名的角色葛城美里的房間經典重現！

步入店內，讓人聯想起「警報」和「警戒」的裝飾延伸至整個空間。在銀座店的最內側的區域，重新呈現了充滿獺祭酒瓶的美里房間。雖然電影中出現的酒標與市面上流通的酒標設計略有不同，但這次旭酒造株式會社專門製作了與電影中相同的酒標（展品為空瓶）並進行佈置。

此外，在札幌啤酒株式會社和UCC上島咖啡株式會社的協助之下，也重新復刻出在電影裡出現的惠比壽啤酒罐和UCC咖啡牛奶罐。此外，EVA初號機也將在店內迎接粉絲。