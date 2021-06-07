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IG新熱點 獺祭銀座店重現新世紀福音戰士葛城美里房間

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
動漫中的葛城美里房間，充滿獺祭酒瓶。圖／獺祭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
動漫中的葛城美里房間，充滿獺祭酒瓶。圖／獺祭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

釀造獺祭的旭酒造株式會社在6月7日至7月31日於獺祭銀座店，將「新世紀福音戰士」系列中的重要人物，以熱愛獺祭而知名的角色葛城美里的房間經典重現！

步入店內，讓人聯想起「警報」和「警戒」的裝飾延伸至整個空間。在銀座店的最內側的區域，重新呈現了充滿獺祭酒瓶的美里房間。雖然電影中出現的酒標與市面上流通的酒標設計略有不同，但這次旭酒造株式會社專門製作了與電影中相同的酒標（展品為空瓶）並進行佈置。

此外，在札幌啤酒株式會社和UCC上島咖啡株式會社的協助之下，也重新復刻出在電影裡出現的惠比壽啤酒罐和UCC咖啡牛奶罐。此外，EVA初號機也將在店內迎接粉絲。

「新世紀福音戰士」是一部風靡全球的動漫，在全世界擁有極高的人氣，主要講述14歲男孩和女孩們操控巨大泛用人形決戰兵器「EVANGELION」，與襲擊第 3 新東京市的神秘敵人「使徒」之間的戰鬥故事。現在最新力作「EVANGELION:3.0+1.0」正在日本熱映中，目前總票房已經超過85億日圓。

面向街道的牆面，也用官方的「新世紀福音」字體來裝飾。圖／獺祭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
面向街道的牆面，也用官方的「新世紀福音」字體來裝飾。圖／獺祭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
以A.T.FIELD 發想的門，連細節都栩栩如生重現。圖／獺祭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
以A.T.FIELD 發想的門，連細節都栩栩如生重現。圖／獺祭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
在銀座店的最內側的區域，重新呈現充滿獺祭酒瓶的美里房間。圖／獺祭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
在銀座店的最內側的區域，重新呈現充滿獺祭酒瓶的美里房間。圖／獺祭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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