庇護好物消費滿300抽機車 助庇護工場度疫情低潮

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，庇護工場更是雪上加霜。高雄市政府協助庇護工場穩定營運，推出庇護好物滿額抽獎活動，呼籲民眾用行動支持弱勢族群，9月4日前消費滿300元，就有機會抽中機車、按摩椅等大獎。

高雄市政府勞工局表示，「庇護好物在這裡，滿額讓愛再+1」活動集結一家工場、清潔大師服務隊、湖畔咖啡屋、美味佳餐坊、喜憨兒、折翼天使、喜憨兒創作料理、中外餅鋪、喜歡你咖啡、方舟、唐心幸福等11家庇護工場，包含餐飲、食品烘焙、蛋捲、香皂、服飾製作、冰品、飲料、清潔服務等，提供高品質的服務與產品共同促銷。

活動期間消費達300元即可獲得一張摸彩券，獎項有機車、按摩椅、NS Switch等；另外，針對中秋送禮，庇護商店也推出禮餅、禮盒鼓勵企業團體認購，前25名採購達1萬元以上、5萬元以下，就可獲得兩千元早鳥回饋購物金，若認購超過5萬元則頒發感謝狀，歡迎企業踴躍下單。

勞工局加強推廣庇護好商品，預訂9月4日(六)在高雄漢神巨蛋廣場舉辦園遊會，現場除了有精采舞台表演，還會抽出摸彩活動獎項；當天現場消費滿額將再抽出50名幸運兒，每人贈送一個天竺鼠車車小抱枕。

為鼓勵企業與民眾一起以「購買」支持身心障礙者就業，擴大通路平台，即日起到10月31日，聯合報Line@、聯合報好康FB同步進行線上銷售，亦同樣適用滿300元可獲摸彩券活動，方式是由商家協助填寫摸彩資料，存根聯會連同訂購商品一起寄送到府，歡迎民眾多加利用，活動詳情可搜尋「小勞男孩向前行」FB或聯合報Line@。