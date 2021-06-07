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吃過香蕉粽嗎？ 高雄旗山獨有創新古早味

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄旗山盛產香蕉，在地旗山農會將香蕉入餡，開發出口味獨特的香蕉粽。圖／高雄市農業局提供
高雄旗山盛產香蕉，在地旗山農會將香蕉入餡，開發出口味獨特的香蕉粽。圖／高雄市農業局提供

吃過「香蕉粽」嗎？高雄市旗山農會大膽嘗試把香蕉入餡，研發出口味獨特的「古早味香蕉粽」，煮後的香蕉帶點菱角香氣，與其他餡料完美搭配，獨樹一格。

旗山是國內香蕉重要產地，早年居民習慣將香蕉拿來入菜，發展出香蕉湯、炸香蕉、豆花佐香泥、內餡包入香蕉的「金蕉包」等在地美味，現在又把香蕉包入米粽內，口味翻新。

香蕉粽是旗山農會總幹事石檻彰的奇想，很多人好奇到底是甜的，還是鹹的粽子，石檻彰說，其實台灣早期，就很常把水煮青蕉常當主食，煮過的香蕉吃起來像菱角，有淡淡芋頭香味，現在加入米粽， 推薦大家一定要嘗看看。

高雄市香蕉種植面積約2186公頃，以旗山最聞名。旗山出產的香蕉飽滿，香氣濃郁，是外銷日本高端市場的主力。香蕉營養價值豐富，老少咸宜，裡頭的色胺酸更能幫助穩定情緒，憂鬱或失戀來上一根可以恢復好心情。

高市農業局長張清榮期許旗山農會古早味香蕉粽能再創佳績，防疫期間也推薦民眾多上「高雄首選電商平台」選購旗山農會輔導開發的香蕉蛋捲、香蕉脆片、香蕉蛋糕、香蕉乾及香蕉米乖乖等系列商品。

高雄旗山盛產香蕉，旗山農會將香蕉入餡，開發出口味獨特的香蕉粽。圖／高雄市農業局提供
高雄旗山盛產香蕉，旗山農會將香蕉入餡，開發出口味獨特的香蕉粽。圖／高雄市農業局提供

香蕉 農會

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