吃過香蕉粽嗎？ 高雄旗山獨有創新古早味

吃過「香蕉粽」嗎？高雄市旗山農會大膽嘗試把香蕉入餡，研發出口味獨特的「古早味香蕉粽」，煮後的香蕉帶點菱角香氣，與其他餡料完美搭配，獨樹一格。

旗山是國內香蕉重要產地，早年居民習慣將香蕉拿來入菜，發展出香蕉湯、炸香蕉、豆花佐香泥、內餡包入香蕉的「金蕉包」等在地美味，現在又把香蕉包入米粽內，口味翻新。

香蕉粽是旗山農會總幹事石檻彰的奇想，很多人好奇到底是甜的，還是鹹的粽子，石檻彰說，其實台灣早期，就很常把水煮青蕉常當主食，煮過的香蕉吃起來像菱角，有淡淡芋頭香味，現在加入米粽， 推薦大家一定要嘗看看。

高雄市香蕉種植面積約2186公頃，以旗山最聞名。旗山出產的香蕉飽滿，香氣濃郁，是外銷日本高端市場的主力。香蕉營養價值豐富，老少咸宜，裡頭的色胺酸更能幫助穩定情緒，憂鬱或失戀來上一根可以恢復好心情。