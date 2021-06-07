聽新聞
test
0:00 / 0:00
吃過香蕉粽嗎？ 高雄旗山獨有創新古早味
吃過「香蕉粽」嗎？高雄市旗山農會大膽嘗試把香蕉入餡，研發出口味獨特的「古早味香蕉粽」，煮後的香蕉帶點菱角香氣，與其他餡料完美搭配，獨樹一格。
旗山是國內香蕉重要產地，早年居民習慣將香蕉拿來入菜，發展出香蕉湯、炸香蕉、豆花佐香泥、內餡包入香蕉的「金蕉包」等在地美味，現在又把香蕉包入米粽內，口味翻新。
香蕉粽是旗山農會總幹事石檻彰的奇想，很多人好奇到底是甜的，還是鹹的粽子，石檻彰說，其實台灣早期，就很常把水煮青蕉常當主食，煮過的香蕉吃起來像菱角，有淡淡芋頭香味，現在加入米粽， 推薦大家一定要嘗看看。
高雄市香蕉種植面積約2186公頃，以旗山最聞名。旗山出產的香蕉飽滿，香氣濃郁，是外銷日本高端市場的主力。香蕉營養價值豐富，老少咸宜，裡頭的色胺酸更能幫助穩定情緒，憂鬱或失戀來上一根可以恢復好心情。
高市農業局長張清榮期許旗山農會古早味香蕉粽能再創佳績，防疫期間也推薦民眾多上「高雄首選電商平台」選購旗山農會輔導開發的香蕉蛋捲、香蕉脆片、香蕉蛋糕、香蕉乾及香蕉米乖乖等系列商品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言