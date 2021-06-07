下雨天的救星！升級版反向傘2.0嘖嘖募資上線

台灣早期曾被封為「雨傘王國」，但隨著產業外移、人力資源的不足，製傘業開始走下坡，但即便榮景不如以往，仍有些老師傅持續在這塊耕耘，不願放棄傳統工藝，其中，發明反向傘的老師傅李盛群就是其中一員。

反向傘顛覆傳統將傘面反向設計，使雨水內收讓衣物、地板不再沾濕，但你知道嗎？其實反向傘是由擁有30年製傘經驗的李盛群師傅反覆的研究與測試，最終發明並且取得多項世界專利，也因此解決了許多人下雨天的不便。