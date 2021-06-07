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下雨天的救星！升級版反向傘2.0嘖嘖募資上線
台灣早期曾被封為「雨傘王國」，但隨著產業外移、人力資源的不足，製傘業開始走下坡，但即便榮景不如以往，仍有些老師傅持續在這塊耕耘，不願放棄傳統工藝，其中，發明反向傘的老師傅李盛群就是其中一員。
反向傘顛覆傳統將傘面反向設計，使雨水內收讓衣物、地板不再沾濕，但你知道嗎？其實反向傘是由擁有30年製傘經驗的李盛群師傅反覆的研究與測試，最終發明並且取得多項世界專利，也因此解決了許多人下雨天的不便。
這次於嘖嘖募資上線的反向傘2.0，優化了一代反向傘的功能，採用碳纖維加上玻璃纖維的傘骨、多角形強化鋁合金傘桿，使其更加堅固耐用，260T超高密度傘布提供更好的防撥水、抗UV的效果，此外，反向傘2.0還新增了傘面自動復位技術，全世界首創專利，傘面開花後會自動回彈復位，讓你再也不怕強風豪雨。嘖嘖也推出限時46折超早鳥優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。
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