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防疫在家也要有儀式感！這些甜點名店通通可以送到家 全台十間宅配甜點滿足你胃

聯合新聞網 / MENU美食誌

六月壽星看過來！誰說防疫就不能過生日？十間人氣宅配甜點報你知！

 

七見櫻堂巧克力甜點專賣店

台北市/大安區

台師大附近的日式甜點店，不只巧克力好吃，店內的抹茶甜點、提拉米蘇也很推薦哦！必點抹茶楊枝甘露，有芒果、荔枝、靜岡抹茶，超級豐富的口感！官網有完整的宅配甜點品項不妨去看看吧！（MENU美食誌freedom貪吃鬼提供）

38熊蝶蝶酥

台北市/信義區

送禮自吃兩相宜的蝶蝶酥，不同節日會出限定款的包裝非常應景！口感像蛋捲一樣酥脆，做成一口的大小方便好吃！香蔥口味散有淡淡蔥香很涮嘴、巧克力口味甜度恰到好處，共有九種口味。港澳地區也可以宅配哦！（MENU美食誌人類怎麼只有一個胃-ㄋㄋ吃提供）

小初心法式甜點

桃園市/桃園區

桃園的人氣甜點店，現在私訊臉書就可以宅配到家囉！草莓季必點草莓小巴，香草卡士達、草莓醬、生乳香緹⁣還有滿滿的新鮮草莓，層次豐富、口感濕潤！現在的芒果季有芒果小巴，大家可別錯過了！ （MENU美食誌

吃貨警察叡の日常👮🏻‍♂️提供）

一百種味道

新竹市/北區、東區

新竹甜點扛壩子在此！以超多種口味的水果塔、生巧塔風靡吃貨界的一百種味道，官網的宅配甜點也是有很多選擇，還有新品水蜜桃卡士達塔！新鮮水果搭上香脆塔皮叫人怎麼不愛！平常店內客滿時都要等待，現在送到家立馬開吃！（MENU美食誌王蕾絜提供）

時境Deguster甜點

台中市/北區

台中、宅配甜點、藍色質感紙盒，說到這些關鍵字你想到了嗎？沒錯，防疫也能吃到時境的經典小塔哦！經典玫瑰檸檬塔清爽口感人人愛、海鹽焦糖咖啡有淡淡的咖啡味，與裡頭的焦糖醬非常合拍！快到臉書填訂購表單在家開心吃！ （MENU美食誌

晨軒 Noah美食吃透透提供）

香草騎士 巧克力工坊 Vanilla Knight

南投縣/埔里鎮

位於南投的香草騎士販售超夢幻的星球巧克力，10顆星球都是不同的口味，送朋友、情人、家人都非常合適！巧克力外皮薄脆、內餡香濃真材實料，每種口味都很有層次且不甜膩！現在到6/30止免運費超甘心，趕快手刀訂起來！ （MENU美食誌小云就愛吃提供）

拾參馬卡龍

台南市/中西區

在中西區正興街的超隱密馬卡龍店，從外觀完全看不出是賣甜點的！老厝的外觀裡頭賣的卻是義式減糖馬卡龍，洛神花、紅玉紅茶、焦糖、鹹蛋黃，你想得到的口味這裡幾乎都有！想吃的話直接私訊臉書訂購就可以啦！（MENU美食誌李胖吉提供）

依蕾特布丁

台南市/安平區

全台最火紅的布丁非依蕾特莫屬啦！去台南必買的伴手禮，現在全台都可以用官網宅配家囉！必點鮮奶布丁，乳香濃郁的鮮奶搭配細緻的布丁及焦糖甜味，經典中的經典！新品焦糖奶霜布丁燒加上鬆軟的海綿蛋糕，雙重口感，螞蟻人必吃！（MENU美食誌茱莉的小小世界提供）

堯平

台南市/中西區

台南根本伴手禮之都，綜合口味的布朗尼也是必買之一！一盒13種口味的布朗尼滿足你的選擇障礙！布朗尼口感紮實，苦甜味像生巧克力一般，到官網訂購就可以在家來個下午茶好好享受！ （MENU美食誌糠靚提供）

 

MAGMA美格瑪半熟起司塔專賣店

台南市/中西區

赤崁樓附近的美格瑪半熟起司塔，不只是起司塔，半熟乳酪蛋糕也是人氣團購商品！原味起司塔鹹甜的起司味非常濃郁，巧克力起司塔甜中帶苦完全不膩口，冷凍、回烤都好吃！官網還有許多搭配組合，直接訂下去吧！ （MENU美食誌涵涵提供）    

疫情期間餐廳營業時間可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！

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