快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

居家辦公學習必備 LG筆電搭大尺寸顯示器現折5,000元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
羅技ERGO K860以科學與實驗為基礎，為專業工作者使用的鍵盤打造多項人體工學設計與特色。圖／羅技提供
羅技ERGO K860以科學與實驗為基礎，為專業工作者使用的鍵盤打造多項人體工學設計與特色。圖／羅技提供

三級警戒持續，疫情仍未見盡頭，全民宅在家防疫同時，也開啟遠端居家辦公與學習模式，也讓筆電、電腦週邊產品的需求大幅提升。LG特別推出雙「螢」效率獨家優惠，LG gram系列輕薄筆電連接顯示器產品使用，升級大尺寸螢幕，提升居家辦公學習舒適度。即日起至6月30日止，於LG官網購買LG gram Z90P系列16或17吋筆電，搭配LG UltraGear曲面專業玩家電競顯示器（型號34GN850-B）或UltraFine 4K高畫質顯示器（型號27UL850-W），即可現折5,000元，若再加購LG TONE Free真無線藍牙耳機，可再折800元。凡於活動期間，購買 LG gram系列筆電指定機種，還贈Microsoft 365個人版及限量筆電包。

LG gram系列筆電提供16與17吋兩種大尺寸，搭載16:10大螢幕，可視面積寬闊，顯示資訊增加；搭配外接27～34吋的大螢幕，即使是長時間的工作需求與線上學習，眼睛也不吃力；筆電外接顯示器的雙螢操作，讓家長在辦公的同時也能透過大螢幕陪同孩子學習，隨時留意孩子課程狀況及需求。LG gram系列筆電採用獨家Thunderbolt 4技術，僅一個Thunderbolt連接埠即可連線雙4K或單8K顯示器，享有穩定性、可擴充性和安全性；Thunderbolt連接埠亦支援充電和傳輸功能，辦公和學習所需只需一線便一次到位，不再需要各式插頭及轉接線。

如果想要同步享受逼真的遊戲娛樂體驗，建議搭配LG UltraGear曲面專業玩家電競顯示器，採用高解析度的Nano-IPS曲面面板，搭載高達160Hz的極高更新率，以及 1ms（GtG）反應時間，完美提供清晰不延遲的遊戲畫面，長時間宅在家正是練功好時機。

而整天坐在電腦桌前，更需要舒適的人體工學配件，讓因為居家工作而少了上下班界線的你，在家也能享受更舒適的打字體驗。羅技最新款人體工學鍵盤ERGO K860通過美國人體工學協會認證，透過長期且精密的實驗，設計出擁有曲線外型與三層手托的超舒適鍵盤，不僅能提升54%腕部支撐、減少25%的手腕移動，並能根據使用者需求調整支架傾斜的角度，可有效改善因長時間使用鍵盤可能造成的不適，更擁有藍牙、2.4GHz無線雙模連線功能，Easy-Switch功能最多可配對3台裝置，僅需單一按鍵就能在裝置間快速切換，且支援Windows和Mac雙系統，讓效率與生產力再提升。

ERGO K860人體工學鍵盤最特別的是，將鍵盤的按鍵分布一分為二向內轉動，讓手部回歸自然的擺放與敲擊姿勢，以減少25%手腕伸展及彎曲，並且將主要鍵盤區域拱起，省去不必要腕關節翻轉動作，而PerfectStroke按鍵系統，更讓微曲的按鍵也能準確地輸入內容，讓使用者在打字過程中，深切感受到符合人體工學的巧妙設計。

針對電玩愛好者、電競玩家打造的專業電競顯示器LG UltraGear，提供豐富細膩的色彩與流暢清晰的畫面，讓消費者在家中防疫同時，也能透過大螢幕暢快享受娛樂體驗。圖／台灣LG電子提供
針對電玩愛好者、電競玩家打造的專業電競顯示器LG UltraGear，提供豐富細膩的色彩與流暢清晰的畫面，讓消費者在家中防疫同時，也能透過大螢幕暢快享受娛樂體驗。圖／台灣LG電子提供
LG gram系列筆電皆採用第11代Intel Core處理器和Iris Xe顯示晶片，全機種皆通過Intel Evo認證，作業效能強大，多工同時進行也不延遲卡頓。圖／台灣LG電子提供
LG gram系列筆電皆採用第11代Intel Core處理器和Iris Xe顯示晶片，全機種皆通過Intel Evo認證，作業效能強大，多工同時進行也不延遲卡頓。圖／台灣LG電子提供
LG TONE Free真無線藍牙藍牙耳機的降噪功能及UVnano紫外線殺菌充電盒，不僅能讓消費者更專注於工作與學習，更減少健康及衛生疑慮，打造舒適健康的居家工作環境。圖／台灣LG電子提供
LG TONE Free真無線藍牙藍牙耳機的降噪功能及UVnano紫外線殺菌充電盒，不僅能讓消費者更專注於工作與學習，更減少健康及衛生疑慮，打造舒適健康的居家工作環境。圖／台灣LG電子提供
羅技ERGO K860的曲線設計讓使用者腕部最舒適並達到更符合人體工學的姿勢。圖／羅技提供
羅技ERGO K860的曲線設計讓使用者腕部最舒適並達到更符合人體工學的姿勢。圖／羅技提供

延伸閱讀

達興材5月營收增0.3％ 將擴大產能

面板三雄回神 友達、群創、彩晶盤中大漲

宏碁開發裸眼3D 攻創作者市場

大尺寸TV夯 友達群創樂

相關新聞

所在位置太好 散步輕鬆可達府城各景點和美食

台南可戀舊有新創，擁自然美景、人文采風與特色美食，需要多些時間探索。位於中西區的「台南艾莎公寓」，地理位置優越，附近生活機能方便，散步輕鬆可達各景點和知名小吃，享受更多巷弄裡的愜意時光，而吸睛的異國情調旅宿風格，或童趣、或浪漫、或低調奢華，增添遊程更深印記、值得回味！

待疫情結束就去 太平洋海天第一線花蓮絕美新飯店

煙波國際觀光集團深耕台灣逾二十載，秉持「共好的旅行」核心理念在台灣這塊美麗的土地持續拓點，除於新竹、花蓮、宜蘭、台南擁有六家飯店外，2021年春季再度插旗台灣最美麗的後山－花蓮

出道20年努力保持真誠不虛偽 孔劉：我依然是個好惡分明的人

韓國的男星眾多，但是孔劉出道20年來卻一直是非常特別的存在。他不太上綜藝節目，接的作品也不算多，可是每次只要演出，都是百分之百投入，有時甚至下戲後會需要一段時間才能抽離角色。

以峽谷溪流貫穿整體空間 呈現建築豐富的面貌

以「峽谷」為題，唐忠漢在本作運用樓層落差打造一座深境幽谷，將自然代入社區環境內，給予住戶對生活的無限想像可能性。

永恆之城魅力盛放 邀您漫步羅馬感受意遊未盡巡展

義大利珠寶世家BVLGARI 寶格麗《MAGNIFICA ROMA 意遊未盡巡展》於上海上生‧ 新所閃耀開展，邀請參觀者漫步於羅馬頗富代表性的地標建築與歷史遺跡之間，感受這座永恆之城的獨特魅力。

居家辦公學習利器 三星旗艦、輕巧雙平板新品月中開賣

指揮中心宣布三級警戒延長至6月28日，各級學校更是直接一路停止到校上課至7月2日，無縫接軌暑假。針對近期遠距辦公、教學的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。