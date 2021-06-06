居家辦公學習必備 LG筆電搭大尺寸顯示器現折5,000元

三級警戒持續，疫情仍未見盡頭，全民宅在家防疫同時，也開啟遠端居家辦公與學習模式，也讓筆電、電腦週邊產品的需求大幅提升。LG特別推出雙「螢」效率獨家優惠，LG gram系列輕薄筆電連接顯示器產品使用，升級大尺寸螢幕，提升居家辦公學習舒適度。即日起至6月30日止，於LG官網購買LG gram Z90P系列16或17吋筆電，搭配LG UltraGear曲面專業玩家電競顯示器（型號34GN850-B）或UltraFine 4K高畫質顯示器（型號27UL850-W），即可現折5,000元，若再加購LG TONE Free真無線藍牙耳機，可再折800元。凡於活動期間，購買 LG gram系列筆電指定機種，還贈Microsoft 365個人版及限量筆電包。

LG gram系列筆電提供16與17吋兩種大尺寸，搭載16:10大螢幕，可視面積寬闊，顯示資訊增加；搭配外接27～34吋的大螢幕，即使是長時間的工作需求與線上學習，眼睛也不吃力；筆電外接顯示器的雙螢操作，讓家長在辦公的同時也能透過大螢幕陪同孩子學習，隨時留意孩子課程狀況及需求。LG gram系列筆電採用獨家Thunderbolt 4技術，僅一個Thunderbolt連接埠即可連線雙4K或單8K顯示器，享有穩定性、可擴充性和安全性；Thunderbolt連接埠亦支援充電和傳輸功能，辦公和學習所需只需一線便一次到位，不再需要各式插頭及轉接線。

如果想要同步享受逼真的遊戲娛樂體驗，建議搭配LG UltraGear曲面專業玩家電競顯示器，採用高解析度的Nano-IPS曲面面板，搭載高達160Hz的極高更新率，以及 1ms（GtG）反應時間，完美提供清晰不延遲的遊戲畫面，長時間宅在家正是練功好時機。

而整天坐在電腦桌前，更需要舒適的人體工學配件，讓因為居家工作而少了上下班界線的你，在家也能享受更舒適的打字體驗。羅技最新款人體工學鍵盤ERGO K860通過美國人體工學協會認證，透過長期且精密的實驗，設計出擁有曲線外型與三層手托的超舒適鍵盤，不僅能提升54%腕部支撐、減少25%的手腕移動，並能根據使用者需求調整支架傾斜的角度，可有效改善因長時間使用鍵盤可能造成的不適，更擁有藍牙、2.4GHz無線雙模連線功能，Easy-Switch功能最多可配對3台裝置，僅需單一按鍵就能在裝置間快速切換，且支援Windows和Mac雙系統，讓效率與生產力再提升。