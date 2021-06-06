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「這不是GUCCI包！」 BALENCIAGA新系列幽默登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BALENCIAGA 2022春系系列，透過BALENCIAGA的視角來創造GUCCI經典單品，呈現出令人乍看之下摸不著頭緒的搞怪效果。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA 2022春系系列，透過BALENCIAGA的視角來創造GUCCI經典單品，呈現出令人乍看之下摸不著頭緒的搞怪效果。圖／BALENCIAGA提供

不久前我們才在GUCCI發表的最新系列中看到了設計師Alessandro Michele運用BALENCIAGA的標誌性輪廓結合GUCCI印花，推出萬眾期待的雙品牌聯名系列單品。今天，熱騰騰剛出爐的BALENCIAGA 2022春系系列，又再度帶來了兩個品牌的有趣混搭，不過這次是透過BALENCIAGA的視角，來創造GUCCI經典單品，呈現出令人乍看之下摸不著頭緒的搞怪效果。

BALENCIAGA把2022春系系列主題命名為克隆（clones），意指複製，也把在科技鏡頭影響下的現今世界各種被美化、被修飾、被同質化、被PS過的情況透過服裝設計和系列發布的特殊編排概念呈現。在事實和虛構、偽造和挪用之間，我們可能喪失了不少解讀、辨別真偽的能力，因此，本季發布的所有照片由藝術家Eliza Douglas一個人演繹全系列服裝，在不同剪裁、色彩和搭配的服飾造型包裝下，明明就是同一個人，但觀眾可能會被這些外在裝飾和當中使用的換臉技術等細節誤導，模糊，甚至自我懷疑眼中所見到底是否為同一人，這也是另一種趣味。

本季最受矚目的，相信一定就是The Hacker Project (駭客實驗室專案) 的設計作品，此系列融合了GUCCI和BALENCIAGA的品牌元素，用以探索和質疑時尚對於原創、偽造與挪用的看法。眾所熟知的雙G帆布，變成雙B1標誌，結合GUCCI綠紅綠織帶元素，打造出嶄新的賈姬包、老帽、羽絨外套等多種單品。其中限量版托特包上面寫著「This Is Not a Gucci Bag」幽自己一默，全系列預計將於2021年11月發售。

另一大聯名合作，則是BALENCIAGA CROCS 2.0，這次在鞋型上有更多的變化，CROCS Classic Clog鞋款變身成高跟鞋、靴子和厚底涉水涼拖鞋，軍靴和德比鞋則設計成厚底方頭。

其他整體服裝造型輪廓依然維持BALENCIAGA標誌性的寬大肩線、超長袖子和休閒正裝混搭風，備受歡迎的連帽衫，也有多款標語設計，像是「Your Ad Here」及「熱線電話號碼」的空白廣告標識，以及鑲嵌水鑽的連帽衫正面寫著Bébé (Balenciaga雙B標誌的法語發音，也意為寶貝）的款式。另外還有辛普森(The Simpsons)一家穿著BALENCIAGA上幾季高識別度單品的圖樣，都能滿足細節驚喜。

BALENCIAGA把2022春系系列主題命名為克隆（clones），意指複製，發布的所有照片由藝術家Eliza Douglas一個人演繹全系列服裝。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA把2022春系系列主題命名為克隆（clones），意指複製，發布的所有照片由藝術家Eliza Douglas一個人演繹全系列服裝。圖／BALENCIAGA提供
限量版托特包上面寫著「This Is Not a Gucci Bag」幽自己一默。圖／BALENCIAGA提供
限量版托特包上面寫著「This Is Not a Gucci Bag」幽自己一默。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA CROCS 2.0，這次在鞋型上有更多的變化，CROCS Classic Clog鞋款變身成高跟鞋、靴子和厚底涉水涼拖鞋，軍靴和德比鞋則設計成厚底方頭。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA CROCS 2.0，這次在鞋型上有更多的變化，CROCS Classic Clog鞋款變身成高跟鞋、靴子和厚底涉水涼拖鞋，軍靴和德比鞋則設計成厚底方頭。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA把2022春系系列主題命名為克隆（clones），意指複製，發布的所有照片由藝術家Eliza Douglas一個人演繹全系列服裝。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA把2022春系系列主題命名為克隆（clones），意指複製，發布的所有照片由藝術家Eliza Douglas一個人演繹全系列服裝。圖／BALENCIAGA提供
The Hacker Project (駭客實驗室專案) 的設計作品，融合了GUCCI和BALENCIAGA的品牌元素。圖／BALENCIAGA提供
The Hacker Project (駭客實驗室專案) 的設計作品，融合了GUCCI和BALENCIAGA的品牌元素。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA把2022春系系列主題命名為克隆（clones），意指複製，發布的所有照片由藝術家Eliza Douglas一個人演繹全系列服裝。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA把2022春系系列主題命名為克隆（clones），意指複製，發布的所有照片由藝術家Eliza Douglas一個人演繹全系列服裝。圖／BALENCIAGA提供
辛普森(The Simpsons)一家穿著BALENCIAGA上幾季高識別度單品的圖樣。圖／BALENCIAGA提供
辛普森(The Simpsons)一家穿著BALENCIAGA上幾季高識別度單品的圖樣。圖／BALENCIAGA提供
限量版托特包上面寫著「This Is Not a Gucci Bag」幽自己一默。圖／BALENCIAGA提供
限量版托特包上面寫著「This Is Not a Gucci Bag」幽自己一默。圖／BALENCIAGA提供
The Hacker Project (駭客實驗室專案) 的設計作品，融合了GUCCI和BALENCIAGA的品牌元素。圖／BALENCIAGA提供
The Hacker Project (駭客實驗室專案) 的設計作品，融合了GUCCI和BALENCIAGA的品牌元素。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA把2022春系系列主題命名為克隆（clones），意指複製，發布的所有照片由藝術家Eliza Douglas一個人演繹全系列服裝。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA把2022春系系列主題命名為克隆（clones），意指複製，發布的所有照片由藝術家Eliza Douglas一個人演繹全系列服裝。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA CROCS 2.0，這次在鞋型上有更多的變化，CROCS Classic Clog鞋款變身成高跟鞋、靴子和厚底涉水涼拖鞋，軍靴和德比鞋則設計成厚底方頭。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA CROCS 2.0，這次在鞋型上有更多的變化，CROCS Classic Clog鞋款變身成高跟鞋、靴子和厚底涉水涼拖鞋，軍靴和德比鞋則設計成厚底方頭。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA把2022春系系列主題命名為克隆（clones），意指複製，發布的所有照片由藝術家Eliza Douglas一個人演繹全系列服裝。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA把2022春系系列主題命名為克隆（clones），意指複製，發布的所有照片由藝術家Eliza Douglas一個人演繹全系列服裝。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA把2022春系系列。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA把2022春系系列。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA把2022春系系列主題命名為克隆（clones），意指複製，發布的所有照片由藝術家Eliza Douglas一個人演繹全系列服裝。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA把2022春系系列主題命名為克隆（clones），意指複製，發布的所有照片由藝術家Eliza Douglas一個人演繹全系列服裝。圖／BALENCIAGA提供
The Hacker Project (駭客實驗室專案) 的設計作品，融合了GUCCI和BALENCIAGA的品牌元素。圖／BALENCIAGA提供
The Hacker Project (駭客實驗室專案) 的設計作品，融合了GUCCI和BALENCIAGA的品牌元素。圖／BALENCIAGA提供

品牌 Gucci

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