「這不是GUCCI包！」 BALENCIAGA新系列幽默登場

不久前我們才在GUCCI發表的最新系列中看到了設計師Alessandro Michele運用BALENCIAGA的標誌性輪廓結合GUCCI印花,推出萬眾期待的雙品牌聯名系列單品。今天,熱騰騰剛出爐的BALENCIAGA 2022春系系列,又再度帶來了兩個品牌的有趣混搭,不過這次是透過BALENCIAGA的視角,來創造GUCCI經典單品,呈現出令人乍看之下摸不著頭緒的搞怪效果。

BALENCIAGA把2022春系系列主題命名為克隆(clones),意指複製,也把在科技鏡頭影響下的現今世界各種被美化、被修飾、被同質化、被PS過的情況透過服裝設計和系列發布的特殊編排概念呈現。在事實和虛構、偽造和挪用之間,我們可能喪失了不少解讀、辨別真偽的能力,因此,本季發布的所有照片由藝術家Eliza Douglas一個人演繹全系列服裝,在不同剪裁、色彩和搭配的服飾造型包裝下,明明就是同一個人,但觀眾可能會被這些外在裝飾和當中使用的換臉技術等細節誤導,模糊,甚至自我懷疑眼中所見到底是否為同一人,這也是另一種趣味。

本季最受矚目的,相信一定就是The Hacker Project (駭客實驗室專案) 的設計作品,此系列融合了GUCCI和BALENCIAGA的品牌元素,用以探索和質疑時尚對於原創、偽造與挪用的看法。眾所熟知的雙G帆布,變成雙B1標誌,結合GUCCI綠紅綠織帶元素,打造出嶄新的賈姬包、老帽、羽絨外套等多種單品。其中限量版托特包上面寫著「This Is Not a Gucci Bag」幽自己一默,全系列預計將於2021年11月發售。

另一大聯名合作,則是BALENCIAGA CROCS 2.0,這次在鞋型上有更多的變化,CROCS Classic Clog鞋款變身成高跟鞋、靴子和厚底涉水涼拖鞋,軍靴和德比鞋則設計成厚底方頭。