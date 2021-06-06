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疫情衝擊！「油庫口麵線」漢生店熄燈 結束10年歲月

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
油庫口漢生店因疫情結束營業。圖／擷取自google map
油庫口漢生店因疫情結束營業。圖／擷取自google map

新冠肺炎疫情不斷，各行各業紛紛受到衝擊。其中知名的麵線店「油庫口蚵仔麵線漢生店」也公告，因疫情影響，已於6月5日結束營業，結束10年的歷史。

總店位於板橋文化路向內的「油庫口蚵仔麵線」，最初自1986年起家，原本只是一間路邊攤，由一對製作手工麵線的夫妻經營。經過數次搬遷後，加上經年累月的累積客層後，已經成為板橋極具代表性的麵線店，也因為店面附近原本是中國石油的儲油槽，故取名為「油庫口」。不同於一般的麵線店，油庫口店內提供了「麵線＋香腸」的獨特吃法，同時結合兩種台灣小吃，也吸引不少民眾前來品嘗。

2011年時，油庫口原本因房東有意賣屋，因此開設漢生店，距離總店車程時間約3分鐘，但是後來房東屋沒賣成，讓總店不需搬家，因此同時設有總店與漢生店，同樣提供招牌的蚵仔麵線與香腸，總店與漢生店在google上各累積6,000、2,000則評論，人氣頗旺。但是此次受到疫情影響，漢生店已於6月5日正式熄燈，結束10年的歷史。而公告中也指出，民眾可繼續前往油庫口總店惠顧。

疫情 蚵仔麵線 房東

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