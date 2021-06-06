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戴帽出門讓防疫更全面！PRADA尼龍帽時尚又好清洗

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
最近因應防疫所需，戴帽出門早已成為許多人習慣的日常，PRADA尼龍漁夫帽的材質也在這種特殊時期帶來更方便的使用感受。圖／PRADA提供
最近因應防疫所需，戴帽出門早已成為許多人習慣的日常，PRADA尼龍漁夫帽的材質也在這種特殊時期帶來更方便的使用感受。圖／PRADA提供

如果談到近年來最熱賣的帽款，義大利時尚品牌PRADA的尼龍漁夫帽絕對是代表之一，不只因為其簡便好搭的外型設計，多變的顏色和防曬功能也都是受歡迎的重點，而最近因應防疫所需，戴帽出門早已成為許多人習慣的日常，PRADA尼龍漁夫帽的材質也在這種特殊時期帶來更方便的使用感受。

PRADA尼龍漁夫帽都是以再生尼龍所打造，是由以海洋塑膠廢料、漁網及紡織纖維循環再造並淨化製造的尼龍紗線所縫製而成的，不只方便清潔，更友善地球。帽簷防曬紫外線遮陽的同時，也能防飛沫。帽子上僅以經典搪瓷金屬三角形標誌點綴，簡約俐落不受季節潮流影響，提供黑白基本色和粉紅、粉藍糖果色等多種顏色選擇，備受年輕男女消費者喜愛。

除了漁夫帽，PRADA旗下也有許多尼龍商品可選擇，像是尼龍迷你包、束口水桶包、收納包等，兼具好清理和輕便攜帶等特性，其中尼龍收納包內有一個隔層可收納防疫小物如酒精瓶，乾洗手，備用口罩。這些商品都可以在PRADA台灣官網找到，也提供全台免運服務，讓大家在家裡就可以安全、方便地準備最齊全時尚的防疫穿搭。

尼龍收納包，13,500元。圖／PRADA提供
尼龍收納包，13,500元。圖／PRADA提供
尼龍收納包，13,500元。圖／PRADA提供
尼龍收納包，13,500元。圖／PRADA提供
尼龍束口水桶包，14,500元。圖／PRADA提供
尼龍束口水桶包，14,500元。圖／PRADA提供
再生尼龍漁夫帽，14,500元。圖／PRADA提供
再生尼龍漁夫帽，14,500元。圖／PRADA提供
再生尼龍漁夫帽，14,500元。圖／PRADA提供
再生尼龍漁夫帽，14,500元。圖／PRADA提供
尼龍迷你肩背包，17,000元。圖／PRADA提供
尼龍迷你肩背包，17,000元。圖／PRADA提供
再生尼龍漁夫帽，14,500元。圖／PRADA提供
再生尼龍漁夫帽，14,500元。圖／PRADA提供
再生尼龍漁夫帽，14,500元。圖／PRADA提供
再生尼龍漁夫帽，14,500元。圖／PRADA提供

PRADA 防曬

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