戴帽出門讓防疫更全面！PRADA尼龍帽時尚又好清洗

如果談到近年來最熱賣的帽款，義大利時尚品牌PRADA的尼龍漁夫帽絕對是代表之一，不只因為其簡便好搭的外型設計，多變的顏色和防曬功能也都是受歡迎的重點，而最近因應防疫所需，戴帽出門早已成為許多人習慣的日常，PRADA尼龍漁夫帽的材質也在這種特殊時期帶來更方便的使用感受。

PRADA尼龍漁夫帽都是以再生尼龍所打造，是由以海洋塑膠廢料、漁網及紡織纖維循環再造並淨化製造的尼龍紗線所縫製而成的，不只方便清潔，更友善地球。帽簷防曬紫外線遮陽的同時，也能防飛沫。帽子上僅以經典搪瓷金屬三角形標誌點綴，簡約俐落不受季節潮流影響，提供黑白基本色和粉紅、粉藍糖果色等多種顏色選擇，備受年輕男女消費者喜愛。