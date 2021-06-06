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防疫也要很有型！喜事E-SHOP獨家首賣夏普時尚面罩

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
喜事集團E-SHOP更獨家引進夏普科技時尚防護面罩-鈦合金系列，讓大家可以邊防疫的同時還能兼顧時尚造型。圖／團團、台灣夏普提供
喜事集團E-SHOP更獨家引進夏普科技時尚防護面罩-鈦合金系列，讓大家可以邊防疫的同時還能兼顧時尚造型。圖／團團、台灣夏普提供

最近因為台灣新冠肺炎疫情升溫，大家雖然以陸續啟動在家工作模式，不過偶爾還是會有出門的需求，許多人也都極盡所能做好各種嚴密的個人防護措施，希望能保護自己也保護他人。除了戴好口罩之外，眼鏡、手套、帽子等也都是很好的防疫小物。近日喜事集團E-SHOP更獨家引進夏普科技時尚防護面罩-鈦合金系列，讓大家可以邊防疫的同時還能兼顧時尚造型。

這次喜事集團E-SHOP線上購物平台獨家限量首賣的夏普科技時尚防護面罩-鈦合金系列共有3款，分別是全罩式、眼罩式與口罩式。融入日本鈦合金工藝設計，防護鏡面採用夏普液晶奈米蛾眼專利結構科技，具備抗刮、不起霧、不反光特性，可重複清潔使用。由工業設計大師大浦監製，輕量流線的霧銀鈦合金配戴框架展現日本工藝對美學的堅持，無論搭配何種造型都好看。用料方面，精選來自日本眼鏡起源名地鯖江市的高強度鈦合金，最高僅40克的無感輕量特色，長時間配戴依然舒適。其中眼罩式以半罩設計呈現，可同時配戴眼鏡使用。

喜事集團營運長宋安表示：「時尚與科技皆是不斷突破傳統，不斷跨領域發展。疫情帶來生活的巨大改變，時尚與科技生活美學，帶來全新的生活美學視角。」她也親自擔任模特兒示範配戴造型，百搭時髦的設計也為防疫生活注入一點小樂趣。

喜事集團營運長宋安示範夏普科技時尚防護面罩-鈦合金系列配戴造型。圖／團團TUANTUAN提供
喜事集團營運長宋安示範夏普科技時尚防護面罩-鈦合金系列配戴造型。圖／團團TUANTUAN提供
喜事集團營運長宋安示範夏普科技時尚防護面罩-鈦合金系列配戴造型。圖／團團TUANTUAN提供
喜事集團營運長宋安示範夏普科技時尚防護面罩-鈦合金系列配戴造型。圖／團團TUANTUAN提供
夏普奈米蛾眼科技時尚防護面罩-鈦合金口罩式，重量11克，1,980元。圖／SHARP台灣夏普提供
夏普奈米蛾眼科技時尚防護面罩-鈦合金口罩式，重量11克，1,980元。圖／SHARP台灣夏普提供
特選日本眼鏡起源名地-鯖江市鈦合金用料與職人工藝堅持，打造時尚防疫質感聖品。圖／SHARP台灣夏普提供
特選日本眼鏡起源名地-鯖江市鈦合金用料與職人工藝堅持，打造時尚防疫質感聖品。圖／SHARP台灣夏普提供
夏普奈米蛾眼科技時尚防護面罩-鈦合金全罩式，重量40克，2,980元。圖／SHARP台灣夏普提供
夏普奈米蛾眼科技時尚防護面罩-鈦合金全罩式，重量40克，2,980元。圖／SHARP台灣夏普提供
喜事集團E-SHOP線上購物平台獨家限量首賣的夏普科技時尚防護面罩-鈦合金系列共有3款，分別是全罩式、眼罩式與口罩式。圖／SHARP台灣夏普提供
喜事集團E-SHOP線上購物平台獨家限量首賣的夏普科技時尚防護面罩-鈦合金系列共有3款，分別是全罩式、眼罩式與口罩式。圖／SHARP台灣夏普提供
夏普奈米蛾眼科技時尚防護面罩-鈦合金眼罩式，重量17克，2,400元。圖／SHARP台灣夏普提供
夏普奈米蛾眼科技時尚防護面罩-鈦合金眼罩式，重量17克，2,400元。圖／SHARP台灣夏普提供

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