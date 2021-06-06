防疫也要很有型！喜事E-SHOP獨家首賣夏普時尚面罩

最近因為台灣新冠肺炎疫情升溫，大家雖然以陸續啟動在家工作模式，不過偶爾還是會有出門的需求，許多人也都極盡所能做好各種嚴密的個人防護措施，希望能保護自己也保護他人。除了戴好口罩之外，眼鏡、手套、帽子等也都是很好的防疫小物。近日喜事集團E-SHOP更獨家引進夏普科技時尚防護面罩-鈦合金系列，讓大家可以邊防疫的同時還能兼顧時尚造型。

這次喜事集團E-SHOP線上購物平台獨家限量首賣的夏普科技時尚防護面罩-鈦合金系列共有3款，分別是全罩式、眼罩式與口罩式。融入日本鈦合金工藝設計，防護鏡面採用夏普液晶奈米蛾眼專利結構科技，具備抗刮、不起霧、不反光特性，可重複清潔使用。由工業設計大師大浦監製，輕量流線的霧銀鈦合金配戴框架展現日本工藝對美學的堅持，無論搭配何種造型都好看。用料方面，精選來自日本眼鏡起源名地鯖江市的高強度鈦合金，最高僅40克的無感輕量特色，長時間配戴依然舒適。其中眼罩式以半罩設計呈現，可同時配戴眼鏡使用。