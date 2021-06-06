愛馬仕最暢銷的經典Cape Cod腕表 船錨圖騰再升級！

愛馬仕（Hermes）經典Cape Cod腕表再添三款奢華新成員！外形靈感來自船錨鍊的Cape Cod腕表，是1991年設計師Henri d’Origny 大膽創意。原本是想設計一款正方形的腕表，Henri d’Origny最後創作出一款「長方形中的正方形」腕表。Cape Cod原始表殼外形設計是將Robert Dumas於1938年創作的「錨鍊」鍊節切成一半，然後組合兩個各半的鍊節而成。表盤則裝飾靈感來自船錨鍊的圖案，時刻展現不同風格。

如今這款經典已經30年，一眼能讓人辨識的樣貌，銷售表現不是全球第一就是第二，款式設計甚至比Heure H還多變，例如搭配首創的雙圈皮表帶、或是品牌首款以DLC類鑽碳鍍膜全黑色的腕表等。今年，Cape Cod Chaine d'ancre腕表推出了貴金屬鑲鑽款式，以珍稀的銀曜石作為表盤材質，是一種銀灰色玻璃質火山岩，或經過噴砂、鍍金和上漆，其獨特的圖案形狀搭配不同材料，呈現不同的質感。