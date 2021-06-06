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愛馬仕最暢銷的經典Cape Cod腕表 船錨圖騰再升級！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
愛馬仕Cape Cod Chaine d'ancre腕表，不鏽鋼鑲鑽小型款，30萬7,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Chaine d'ancre腕表，不鏽鋼鑲鑽小型款，30萬7,000元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermes）經典Cape Cod腕表再添三款奢華新成員！外形靈感來自船錨鍊的Cape Cod腕表，是1991年設計師Henri d’Origny 大膽創意。原本是想設計一款正方形的腕表，Henri d’Origny最後創作出一款「長方形中的正方形」腕表。Cape Cod原始表殼外形設計是將Robert Dumas於1938年創作的「錨鍊」鍊節切成一半，然後組合兩個各半的鍊節而成。表盤則裝飾靈感來自船錨鍊的圖案，時刻展現不同風格。

如今這款經典已經30年，一眼能讓人辨識的樣貌，銷售表現不是全球第一就是第二，款式設計甚至比Heure H還多變，例如搭配首創的雙圈皮表帶、或是品牌首款以DLC類鑽碳鍍膜全黑色的腕表等。今年，Cape Cod Chaine d'ancre腕表推出了貴金屬鑲鑽款式，以珍稀的銀曜石作為表盤材質，是一種銀灰色玻璃質火山岩，或經過噴砂、鍍金和上漆，其獨特的圖案形狀搭配不同材料，呈現不同的質感。

第一款Cape Cod Chaîne d’ancre珠寶腕表，以鑲鑽玫瑰金表殼配銀曜石表盤裝飾鑲鑽的交扣錨鍊圖案。第二款採用小尺寸，以鑲鑽精鋼表殼配裝飾鑲鑽錨鍊圖案的銀曜石表盤。第三款同樣採用精巧的小尺寸，以鑲鑽玫瑰金表殼，搭配噴砂漆面金色表盤，同樣裝飾鑲鑽的錨鍊。全系列表款搭配在愛馬仕鐘表工坊縫製的單圈或雙圈奶油白色或珍珠灰色短吻鱷魚皮表帶，十足是「夜間珠寶」的概念與華麗感。

愛馬仕Cape Cod Chaine d'ancre腕表，玫瑰金鑲鑽小型款，49萬7,800元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Chaine d'ancre腕表，玫瑰金鑲鑽小型款，49萬7,800元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Chaine d'ancre腕表，玫瑰金鑲鑽大型款，60萬9,800元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Chaine d'ancre腕表，玫瑰金鑲鑽大型款，60萬9,800元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Chaine d'ancre腕表，玫瑰金鑲鑽小型款，49萬7,800元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Chaine d'ancre腕表，玫瑰金鑲鑽小型款，49萬7,800元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Chaine d'ancre腕表，玫瑰金鑲鑽大型款，60萬9,800元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Chaine d'ancre腕表，玫瑰金鑲鑽大型款，60萬9,800元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Chaine d'ancre腕表，不鏽鋼鑲鑽小型款，30萬7,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Chaine d'ancre腕表，不鏽鋼鑲鑽小型款，30萬7,000元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Chaine d'ancre腕表推出全新貴金屬鑲鑽的款式。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Chaine d'ancre腕表推出全新貴金屬鑲鑽的款式。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Chaine d'ancre腕表，玫瑰金鑲鑽小型款，49萬7,800元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Cape Cod Chaine d'ancre腕表，玫瑰金鑲鑽小型款，49萬7,800元。圖／愛馬仕提供

腕表 愛馬仕

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