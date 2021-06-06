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吃得到3.5顆芒果！亞尼克、唐緹「芒果系甜點」登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
唐緹推出的「台灣愛文芒果長條蛋糕」，使用了2.5顆芒果，每條580元。圖／唐緹提供
唐緹推出的「台灣愛文芒果長條蛋糕」，使用了2.5顆芒果，每條580元。圖／唐緹提供

防疫期間待在家，療癒人心的「甜點」更顯重要。包括亞尼克、唐緹等甜品店，近期都推出應景的「芒果系甜點」，為夏季揭開序幕。另外Mister Donut除了推出外送滿300折100、滿250折50等不同優惠外，外帶也可享「買4送2」的方案，為民眾支持打氣。

亞尼克此次與百萬YouTuber「安啾咪」聯手打造的「蜜桃芒果生乳捲」，選用法國百年名店Ladurée指定希克莉果泥，以果凍的型態，封存里昂紅寶石蜜桃的滋味，搭配上芒果奶霜，帶來細緻而清爽酸甜的果漾滋味。不僅生乳捲外皮上烙有安啾咪親自繪製的「安啾鼠」，包裝盒、提袋與吊牌，也都是安啾咪親手繪製，並且隨機搭配一款安啾咪的簽名小卡，每條450元，8月8日前至北捷YTM輸入安啾咪專屬優惠碼，現場購買即可享429元優惠價。

Tartine唐緹今夏以愛文芒果為主角，推出一系列芒果甜品。其中，「台灣愛文芒果裸蛋糕」使用了約3.5顆的新鮮芒果，搭配上戚風蛋糕、卡士達醬、鮮奶油，每顆980～1,180元。「台灣愛文芒果長條蛋糕」則使用2.5顆芒果，同樣有著夏日限定酸爽風味，每條580元。另外還有台灣愛文芒果蛋糕捲、台灣愛文芒果慕斯蛋糕等甜品同步登場。

為了民眾居家防疫的需求，唐緹也推出了4種冷凍麵包，包括有黃金紫芋吐司、旺來乳酪、伯爵紅茶核桃、香濃起司等口味，各自有不同的風味，同時冷凍保存可達90天，方便民眾居家品嚐，每顆68～98元。

即日起至6月30日期間，Mister Donut持續推出外送限定優惠活動，透過foodomo，單筆消費滿250元即可享50元折扣；使用「Foodpanda」訂餐，直接可享單筆滿300元現折100元優惠。至6月15日前，針對「Uber Eats」則推出單筆消費滿299元，送45元甜甜圈優惠活動。若於門市外帶自取，於6月28日前，則可享有「買4送2」優惠。

Mister Donut推出一系列外送、外帶優惠。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出一系列外送、外帶優惠。圖／Mister Donut提供
亞尼克與安啾咪聯名推出的「蜜桃芒果生乳捲」 ，每條450元。圖／亞尼克提供
亞尼克與安啾咪聯名推出的「蜜桃芒果生乳捲」 ，每條450元。圖／亞尼克提供

芒果 甜點

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