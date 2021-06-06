燒肉蓋飯65折、個人鍋188！胡同、一幻拉麵外帶享優惠

支援民眾居家抗疫，橘焱國際餐飲集團自即日起至6月底期間，集結旗下的胡同燒肉、胡同X汰汰、台北鳥喜、一幻拉麵等品牌，推出一系列外帶優惠，包括有雙人鍋物45折、個人小火鍋188、泰式丼飯65折、燒肉蓋飯65折等不同優惠。

「胡同燒肉」全台門市祭出點選任何餐點「前1日預訂，當日自取8折」、「當日自取85折」的外帶優惠，包括有烤肉醬牛五花、伊比利豬肋條、奶油雞腿肉等多種菜色。另外胡同也推出「蓋飯外帶65折」的優惠，包括有極品豚肉蓋飯、特選黃金雞肉蓋飯、招牌牛五花蓋飯、鹽烤草蝦蓋飯等多款口味。另外外送服務可享餐點95折，滿2,000則可免運費。（限距離店家3公里內）

由胡同與汰汰台泰式餐廳合作推出的「胡同X汰汰」，此次也規劃6款聯名泰式丼飯與調理包。「泰式打拋豬」丼飯每份220元，調理包每份99元；「是拉差番茄牛腩」丼飯每份220元，調理包每份140元，另外還有「瑪莎曼咖哩和牛」的丼飯與調理包可供選擇。活動期間，丼飯外帶均可享65折優惠，折扣後每份143元起。

以燒烤結合鍋物的「胡同裏的寬巷子」，此次推出「雙人份防疫鍋物生鮮組」與多款「個人獨享小火鍋」。湯底共有人氣麻辣湯、豚骨千叟2種湯頭選擇；肉品則有7+澳洲和牛、松阪豬或特選雞腿肉3選2（雙人鍋）或3選1（個人鍋），另還有鮮蝦與多達10種火鍋配料。雙人鍋原價899元，外帶享45折，優惠價399元，個人鍋則為188元。除了門市外，胡同燒肉全台門市也同步供應。

聯名法式料理餐廳「蘭」的「胡同裏的蘭」，防疫期間推出6款外帶餐點，其中「豐野豚味胡同蕈菇飯」260元，「皇朝海味胡同蕈菇飯」290元，另於2020臺北市牛肉麵節比賽榮獲清燉組亞軍的「胡董清燉牛肉麵」也納入外帶品項中，每份230元。