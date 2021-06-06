新竹喜來登推外帶懶人包 五星美食免下車快速取餐

因應疫情嚴峻，全台三級警戒，餐廳禁止內用，全面改以外帶、外送服務民眾的用餐需求，新竹豐邑喜來登大飯店在防疫期間，推出美食外帶中心，將飯店各餐廳特色餐點透過一站整合，接收民眾的外帶預訂，提供免下車，在飯店車道快速取餐的外帶服務。

新竹豐邑喜來登大飯店表示，飯店集合各廳主廚，推出中、西、日式的個人獨享「外帶餐盒」、小家庭共享「四人組合餐」、「經典港式合菜」等，可接受外送與大量預訂。

各餐廳的精選單點料理除了在Uber Eats外送平台選購外，也加入外帶行列，透過美食外帶中心取餐可再享9折優惠；大廳酒吧熱銷的明星商品─「半筋半肉紅燒牛肉麵」、「風城鴨肉三寶米粉」更調製為真空調理包，方便民眾外帶回家，加熱完成即可輕鬆享受五星美味。