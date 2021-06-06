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新竹喜來登推外帶懶人包 五星美食免下車快速取餐

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹豐邑喜來登大飯店集合各廳主廚，推出中、西、日式的個人獨享「外帶餐盒」。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供
新竹豐邑喜來登大飯店集合各廳主廚，推出中、西、日式的個人獨享「外帶餐盒」。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供

因應疫情嚴峻，全台三級警戒，餐廳禁止內用，全面改以外帶、外送服務民眾的用餐需求，新竹豐邑喜來登大飯店在防疫期間，推出美食外帶中心，將飯店各餐廳特色餐點透過一站整合，接收民眾的外帶預訂，提供免下車，在飯店車道快速取餐的外帶服務。

新竹豐邑喜來登大飯店表示，飯店集合各廳主廚，推出中、西、日式的個人獨享「外帶餐盒」、小家庭共享「四人組合餐」、「經典港式合菜」等，可接受外送與大量預訂。

各餐廳的精選單點料理除了在Uber Eats外送平台選購外，也加入外帶行列，透過美食外帶中心取餐可再享9折優惠；大廳酒吧熱銷的明星商品─「半筋半肉紅燒牛肉麵」、「風城鴨肉三寶米粉」更調製為真空調理包，方便民眾外帶回家，加熱完成即可輕鬆享受五星美味。

外帶料理除了提前預訂，可於新竹喜來登大門車道快速取餐外，外帶餐盒訂購滿3000元以上，享平日於竹北市、台元園區、生醫園區免費外送，訂購滿5000元享平日於新竹縣市、竹科、湖口工業園區免費外送。更多外帶美食優惠請洽(03)620 6000。

新竹喜來登「風城鴨肉三寶米粉」真空調理包，選用100%純米粉、貢丸和煙燻鴨肉展現新竹特色風味。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供
新竹喜來登「風城鴨肉三寶米粉」真空調理包，選用100%純米粉、貢丸和煙燻鴨肉展現新竹特色風味。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供
新竹喜來登推「半筋半肉紅燒牛肉麵」真空調理包，方便民眾在家享用五星美味。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供
新竹喜來登推「半筋半肉紅燒牛肉麵」真空調理包，方便民眾在家享用五星美味。圖／新竹豐邑喜來登大飯店提供

新竹 喜來登

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