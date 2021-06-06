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深具意義的愛心圖案！蕭邦Happy Hearts戴上彼此的心意
珠寶用珍貴之物乘載人類的情感，也是在不能相見時可以隨身攜帶的想念。蕭邦（CHOPARD）經典的Happy Hearts珠寶系列，以深具意義的心形圖案搭配品牌代表性的滑動鑽石，傳達愛與帶給人們快樂的心意。如今推出採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金原料製作、鑲嵌珍珠母貝、縞瑪瑙、紅色寶石與鑽石的全新3款手環與3款項鍊作品，為系列更添豐富選擇。
全新的Happy Hearts系列設計結合兩枚不同尺寸的心形圖案。小的愛心中，一顆滑動鑽石在兩面藍寶石鏡面之間自由流動，較大的心形則鑲嵌珍珠母貝、縞瑪瑙或紅色寶石，並以鑽石勾邊，兩顆心相呼應的概念深具正面積極的力量。
同時推出的2款Happy Hearts 腕表，將Happy Hearts心形圖案加入滑動鑽石中，讓心形圖案、璀璨鑽石、和鑲鑽的璀璨之心同時在表盤上滑動起舞。精鋼款為活潑的36毫米尺寸，搭配紅色鱷魚皮表帶，共3顆鑽石、一顆紅色心形以及一顆18K白金鑲鑽心形於表盤上恣意滑動。另一款30毫米尺寸的Happy Hearts腕表，則結合精鋼與獲公平採礦認證之18K玫瑰金雙色材質，共一顆鑽石、一顆珍珠母貝心形和一顆18K白金鑲鑽心形在珍珠母貝面盤上滑動，搭配白色鱷魚皮表帶，為防疫時刻注入令人溫暖愉悅的感受。
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