深具意義的愛心圖案！蕭邦Happy Hearts戴上彼此的心意

珠寶用珍貴之物乘載人類的情感，也是在不能相見時可以隨身攜帶的想念。蕭邦（CHOPARD）經典的Happy Hearts珠寶系列，以深具意義的心形圖案搭配品牌代表性的滑動鑽石，傳達愛與帶給人們快樂的心意。如今推出採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金原料製作、鑲嵌珍珠母貝、縞瑪瑙、紅色寶石與鑽石的全新3款手環與3款項鍊作品，為系列更添豐富選擇。

全新的Happy Hearts系列設計結合兩枚不同尺寸的心形圖案。小的愛心中，一顆滑動鑽石在兩面藍寶石鏡面之間自由流動，較大的心形則鑲嵌珍珠母貝、縞瑪瑙或紅色寶石，並以鑽石勾邊，兩顆心相呼應的概念深具正面積極的力量。