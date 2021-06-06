快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

深具意義的愛心圖案！蕭邦Happy Hearts戴上彼此的心意

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Happy Hearts系列系列符合倫理道德標準的18K玫瑰金紅色寶石鑽石項鍊，13萬1,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列系列符合倫理道德標準的18K玫瑰金紅色寶石鑽石項鍊，13萬1,000元。圖／蕭邦提供

珠寶用珍貴之物乘載人類的情感，也是在不能相見時可以隨身攜帶的想念。蕭邦（CHOPARD）經典的Happy Hearts珠寶系列，以深具意義的心形圖案搭配品牌代表性的滑動鑽石，傳達愛與帶給人們快樂的心意。如今推出採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金原料製作、鑲嵌珍珠母貝、縞瑪瑙、紅色寶石與鑽石的全新3款手環與3款項鍊作品，為系列更添豐富選擇。

全新的Happy Hearts系列設計結合兩枚不同尺寸的心形圖案。小的愛心中，一顆滑動鑽石在兩面藍寶石鏡面之間自由流動，較大的心形則鑲嵌珍珠母貝、縞瑪瑙或紅色寶石，並以鑽石勾邊，兩顆心相呼應的概念深具正面積極的力量。

同時推出的2款Happy Hearts 腕表，將Happy Hearts心形圖案加入滑動鑽石中，讓心形圖案、璀璨鑽石、和鑲鑽的璀璨之心同時在表盤上滑動起舞。精鋼款為活潑的36毫米尺寸，搭配紅色鱷魚皮表帶，共3顆鑽石、一顆紅色心形以及一顆18K白金鑲鑽心形於表盤上恣意滑動。另一款30毫米尺寸的Happy Hearts腕表，則結合精鋼與獲公平採礦認證之18K玫瑰金雙色材質，共一顆鑽石、一顆珍珠母貝心形和一顆18K白金鑲鑽心形在珍珠母貝面盤上滑動，搭配白色鱷魚皮表帶，為防疫時刻注入令人溫暖愉悅的感受。

Happy Hearts系列系列符合倫理道德標準的18K玫瑰金珍珠母貝鑽石項鍊，13萬1,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列系列符合倫理道德標準的18K玫瑰金珍珠母貝鑽石項鍊，13萬1,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列腕表，36毫米精鋼表殼、五個滑動綴飾、紅色鱷魚皮表帶，22萬8,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列腕表，36毫米精鋼表殼、五個滑動綴飾、紅色鱷魚皮表帶，22萬8,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列系列符合倫理道德標準的18K玫瑰金紅色寶石鑽石項鍊，13萬1,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列系列符合倫理道德標準的18K玫瑰金紅色寶石鑽石項鍊，13萬1,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列符合倫理道德標準的18K玫瑰金縞瑪瑙鑽石手環，13萬元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列符合倫理道德標準的18K玫瑰金縞瑪瑙鑽石手環，13萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦經典Happy Hearts系列腕表與珠寶推出全新設計。圖／蕭邦提供
蕭邦經典Happy Hearts系列腕表與珠寶推出全新設計。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列腕表，30毫米精鋼與獲公平採礦認證之18K玫瑰金表殼、珍珠母貝面盤搭配三個滑動綴飾，白色鱷魚皮表帶，23萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列腕表，30毫米精鋼與獲公平採礦認證之18K玫瑰金表殼、珍珠母貝面盤搭配三個滑動綴飾，白色鱷魚皮表帶，23萬4,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列全新手環以符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌縞瑪瑙與珍珠母貝。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列全新手環以符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲嵌縞瑪瑙與珍珠母貝。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列符合倫理道德標準的18K玫瑰金紅色寶石鑽石手環，13萬元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列符合倫理道德標準的18K玫瑰金紅色寶石鑽石手環，13萬元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列符合倫理道德標準的18K玫瑰金珍珠母貝鑽石手環，13萬元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列符合倫理道德標準的18K玫瑰金珍珠母貝鑽石手環，13萬元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列符合倫理道德標準的18K玫瑰金縞瑪瑙鑽石項鍊，13萬1,000元。圖／蕭邦提供
Happy Hearts系列符合倫理道德標準的18K玫瑰金縞瑪瑙鑽石項鍊，13萬1,000元。圖／蕭邦提供

鑽石 珠寶 鱷魚

延伸閱讀

深夜街頭緊擁 周興哲、趙岱新姐弟戀復合了！

影／森林裡挖出近6千萬鑽石珠寶 竟是世足賽時的偷竊物

蕭邦2021年度新表抵台 表展隱藏版曝光

卡地亞、寶格麗、蕭邦... 母親節「表」心意 經典不敗

相關新聞

所在位置太好 散步輕鬆可達府城各景點和美食

台南可戀舊有新創，擁自然美景、人文采風與特色美食，需要多些時間探索。位於中西區的「台南艾莎公寓」，地理位置優越，附近生活機能方便，散步輕鬆可達各景點和知名小吃，享受更多巷弄裡的愜意時光，而吸睛的異國情調旅宿風格，或童趣、或浪漫、或低調奢華，增添遊程更深印記、值得回味！

待疫情結束就去 太平洋海天第一線花蓮絕美新飯店

煙波國際觀光集團深耕台灣逾二十載，秉持「共好的旅行」核心理念在台灣這塊美麗的土地持續拓點，除於新竹、花蓮、宜蘭、台南擁有六家飯店外，2021年春季再度插旗台灣最美麗的後山－花蓮

出道20年努力保持真誠不虛偽 孔劉：我依然是個好惡分明的人

韓國的男星眾多，但是孔劉出道20年來卻一直是非常特別的存在。他不太上綜藝節目，接的作品也不算多，可是每次只要演出，都是百分之百投入，有時甚至下戲後會需要一段時間才能抽離角色。

以峽谷溪流貫穿整體空間 呈現建築豐富的面貌

以「峽谷」為題，唐忠漢在本作運用樓層落差打造一座深境幽谷，將自然代入社區環境內，給予住戶對生活的無限想像可能性。

永恆之城魅力盛放 邀您漫步羅馬感受意遊未盡巡展

義大利珠寶世家BVLGARI 寶格麗《MAGNIFICA ROMA 意遊未盡巡展》於上海上生‧ 新所閃耀開展，邀請參觀者漫步於羅馬頗富代表性的地標建築與歷史遺跡之間，感受這座永恆之城的獨特魅力。

居家辦公學習利器 三星旗艦、輕巧雙平板新品月中開賣

指揮中心宣布三級警戒延長至6月28日，各級學校更是直接一路停止到校上課至7月2日，無縫接軌暑假。針對近期遠距辦公、教學的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。