居家調酒DIY（五）防疫調飲包助攻 1+1懶人救星也美味

居家防疫，人人有責，但居家防疫的同時，保持愉悅心情同樣重要。其實在家也能簡單DIY調酒。「居家調酒」系列邀請到五位專業調酒師，以啤酒為主、搭配簡單能在便利商店或超市取得的原料，搭出三款輕鬆DIY調酒。最終回邀請到Bar Pun調酒師房石庭（House），他以台灣啤酒為主素材，推出三款創意玩「啤」特調。

第一杯「日式柚子咖啡啤酒」，概念來自於柚子和咖啡的組合等於清爽，喝起來類似義式的西西里咖啡。西西里咖啡的成份包含美式咖啡、糖漿雨檸檬汁，這杯「日式柚子咖啡啤酒」則將檸檬替換為柚子；加入台灣啤酒後帶有氣泡感，同時尾韻則有著啤酒的苦麥味。將夏天的、南歐的、義大利式的飲品，注入台式新鮮味。

第二杯的「番茄雪莉啤酒」，由於番茄跟啤酒是好鄰居（family）；這杯調酒則使用用澄清的番茄水，跟雪莉酒，這樣的組合帶著鹹感跟日本風味中的「旨味（Umami）」，最後加了一點甜苦艾酒，讓整杯酒體更有層次，尾韻更有草本的香氣；第三杯的「澄清蘋果咖啡啤酒」，用新鮮蘋果汁去「水洗」咖啡豆，喝起來帶點蘋果的甘口，整體尾韻會有啤酒的清爽，麥的苦味又可以跟蘋果有所平衡，餘韻會帶點咖啡的香氣，但仍以蘋果的風味貫穿整杯調酒。

雖然調飲包自行製作困難，但目前Bar PUN也推出防疫調飲包外帶，每天傍晚5點至晚上10點接單，依區域不同，也可選擇外帶或外送，費用另計，可在官方臉書粉絲專頁或instagram帳號bar_pun得到更多資訊。人在家中，簡單的1加1，或調飲包助攻，是不是周末就來試試看呢？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一、日式柚子咖啡啤酒

成分： 1、台灣啤酒 100ml 2、7-11日式柚子咖啡 150ml 調製： 咖啡加入杯中，如原本為熱咖啡可先行冰鎮，注入冰啤酒，攪拌均勻即可。

二、番茄雪莉啤酒

成分： 1、台灣啤酒 2、Bar PUN自製調飲外帶包。 調製： 比例約為啤酒2、調飲1，將冰鎮後的調飲倒入杯中，加入冰啤酒，攪拌均勻即可。

三、澄清蘋果咖啡啤酒

成分： 1、 台灣啤酒 2、澄清蘋果咖啡調飲包 調製： 所有的液體都需冷藏，杯子可冷凍，將調飲倒入杯中，加入冰啤酒，攪拌均勻即可。