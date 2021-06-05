不敢住+零內用 星級飯店靠轉型 拚進外送大市場

當各大小餐館、速食連鎖賣店都在拚外送的時刻，成本更高的星級飯店，該如何打這場硬仗？剛開始，飯店將各餐廳的特色菜變身為兩人到十人套餐、外賣餐盒，發展冷凍或常溫調理包，從廚房到雲端，快速走一回。變身最快的台北晶華酒店，則從專屬的「外送車隊」、發展到「點餐平台」，還推出10分鐘即可上桌的全新自「煮」概念；雲朗集團則不斷強化在家用餐的「儀式感」，在在重塑美食送到家的新風貌。

三級警戒讓人宅在家，餐廳也無法開放內用，台北晶華酒店從強調保持菜餚溫度的「專屬車隊」外，又在一周內全面優化現有的線上點餐平台，推出全新「晶華美食到你家Take Regent Home」，晶華董事總經理吳偉正說，這場疫情來得又急又快，我們只能加緊趕工、將原定於下半年啟用的全新線上訂購平台提前在6月初上線，在無法出門用餐的時期「Take Regent Home」。

不只如此，業者觀察，在家自煮、鍛練廚藝也形成一股風潮。台北晶華酒店為此開發出五星主廚預做，在家料理只需10分鐘的Ready to Cook美饌自「煮」餐，以晶華軒人氣招牌料理「西施泡飯」為例，外送到家的有已熬煮完成的高湯、洗切處理的生鮮與蔬菜，以及酥炸過的泰國香米，並附上主廚教學影片，煮夫煮婦們即可依照建議步驟進行烹調、享受一秒變主廚的成就感。

當各飯店餐廳主打專屬車道、免下車取車，或者美食熱送到家等服務時，星級飯店也發展出各家「車隊」。台北喜來登外送的最大亮點是米其林二星餐廳請客樓推出星饌家庭餐，透過「LINE線上客服點餐」達滿額條件，就有飯店專屬的「小飯堂美食外送車隊」將餐點親送到府。

台北喜來登的「LINE線上客服點餐」，由服務人員協助即時訂餐，快速便民，開放至今粉絲人數近乎翻倍成長。業者表示，從點餐下單、餐點製作到車隊外送採「一條龍服務」，外送美食更放心。此外，也瞄準宅家網購需求，同步推出「24小時線上購物」。

從線上專人服務到雲端24小時訂購，雲朗觀光還主打純感受的「儀式感」。自旗下君品酒店推出頤宮烤鴨、雲軒活龍蝦與四人套餐，增加餐飲產能後，桃園皇家薇庭續攻轉型商機，即日起推出加拿大水煮活龍蝦，以及三套當日現做外帶外送的中式桌菜，強調在家就能享用儀式感十足的高檔料理。

君品酒店指出，銷量最佳的米其林三星「頤宮」中餐廳烤鴨四吃，以及「雲軒」西餐廳水煮活龍蝦，推出不到10天，活龍蝦與烤鴨銷量皆破千隻，許多消費者更是提早一周預購。疫情後，君品改以網路為主要銷售通路，營運模式也有所轉變，像是將廚師上班的時段改成半夜至翌日中午，下午再由輪班廚師備料，如此才能讓頤宮烤鴨每天達到百隻的銷售量。

此外，君品酒店也堅持餐點要由同仁親送，確保品質無虞；同時發揮貼心服務的精神，在外送紙袋親手寫下對客人的祝福與感謝，無形中也在傳遞品牌的「溫度」。

各飯店餐廳將菜色上線，「點餐」也成了挑戰。台北六福萬怡酒店主廚就從營養均衡出發，依照不同人數需求設計套餐內容，最低不到千元就能五星料理在家吃，另加碼外送優惠，6月30日前外送消費滿2,000元，再現折200元，補貼外送車資。