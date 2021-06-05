無印良品公布foodpanda熱銷前10名 療癒零食大家都愛吃

在疫情宅在家的期間，更要過「好感生活」，因此MUJI無印良品與foodpanda合作，在全台46間零售門市提供外送服務，也曝光這段時間在foodpanda熱銷的TOP 10，其中零食就占了6名，顯見大家在家裡都很需要療癒。即日起至6月28日，在foodpanda購買MUJI無印良品的商品，單筆消費滿499元現折50元，另於全台指定門市：宏匯、新店、台中、金典及南紡門市，特別上架「聯連市」的食農商品，鼓勵大家一起支持在地小農，販售產品如花蓮的玉米鬚茶、東山柴燒桂圓與宜蘭金棗蜜餞等。

以下就公布foodpanda熱銷TOP 10：

第10名：草莓棉花糖（含內餡）／49元

有著草莓果醬的棉花糖，在家吃起來很療癒，給自己一個美好的下午茶時光。

無印良品草莓棉花糖（含內餡）／49元。圖／MUJI無印良品提供

第9名：棉花糖／39元

可以直接入口，也能當成材料裝飾在甜點上，在家中食用也能有許多方法。

無印良品棉花糖／39元。圖／MUJI無印良品提供

第8名：PET分裝瓶／噴霧型 100ml／110元

有些人還是得出門上班，炎熱天氣更要注意保濕，因此分裝瓶可以分裝化妝水等液態美容保養品，噴霧罐則能隨時噴灑補充水分，也能裝入酒精隨時消毒。

無印良品PET分裝瓶／噴霧型 100ml／110元。圖／MUJI無印良品提供

第7名：國產番薯脆片／49元

由台灣無印良品特別企畫的國產零食系列，採用在地食材，國產番薯脆片選用台灣採收無選別番薯，原顆切片，無添加色素及香料，提供原味及梅粉味。

無印良品國產番薯脆片／49元。圖／MUJI無印良品提供

第6名：葡萄味軟糖／39元

也是好入口的零食，添加葡萄果汁、包裹砂糖的軟糖，很有軟糖般的口感。

無印良品葡萄味軟糖／39元。圖／MUJI無印良品提供

第5名：蝴蝶碎餅／39元

把常見的蝴蝶餅敲碎成小塊狀，加入風味粉，目前有楓糖、酸奶洋蔥和切達起司風味，也將推出全新墨西哥紅椒風味。

無印良品蝴蝶碎餅／39元。圖／MUJI無印良品提供

第4名：棉棒／200支／49元

可說是居家必備用品，使用彈性紙軸及100%棉花，經甲殼素抗菌加工保持產品衛生。

無印良品棉棒／200支／49元。圖／MUJI無印良品提供

第3名：原色化妝棉/180入／79元

運用長纖維棉花，不經漂白，並以夾鏈袋方式包裝，注重清潔衛生。

無印良品原色化妝棉/180入／79元。圖／MUJI無印良品提供

第2名：自由換芯膠墨筆系列／29元

筆管與筆芯皆可自由替換，也有多樣化的筆芯，如0.38、0.5及0.7，因為大家都開始居家上班上課，包括藍色、黑色與紅色筆芯最熱賣。

無印良品自由換芯膠墨筆系列／29元。圖／MUJI無印良品提供

第1名：懷舊棉花糖／49元

想不到熱賣冠軍就是懷舊棉花糖，使用棕色粗糖製作，無添加任何香料，充分展現焦糖香味，入口即化好療癒。