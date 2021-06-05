快訊

今本土+校正共511例！苗栗移工染疫增66例 死亡創新高達38例

鋒面壟罩台灣！雨彈狂炸11縣市 高屏南嘉慎防豪雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大S婚變！S Hotel轉型防疫旅館 在台餐飲投資停擺

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
外牆的一串珍珠，曾是對大S愛的表徵。圖／摘自飯店粉絲頁
外牆的一串珍珠，曾是對大S愛的表徵。圖／摘自飯店粉絲頁

大S驚傳婚變，以愛為名的S Hotel目前是台北防疫旅館，記者去電，飯店人員低調封口，「所有問題都非他們的層級所能回答」，意指未來飯店在台發展規劃，仍需透過董事長汪小菲親口說明，目前汪小菲餐飲重心在大陸，在台餐飲投資停擺。

據了解，S Hotel是台北第一批轉型防疫旅館的飯店，挾著米其林推薦的光環，初期住宿率不差，日前還推出2.0版，房價從每晚6千起、抬升至每晚7千元起；對外開放的餐飲則表現不佳，加上每月天價租金據傳高達7百萬，不時傳出想易主、財務困窘裁員的消息，外傳飯店經營失利也是導致離婚的原因之一。

汪小菲2010年與大S結婚，為了陪伴家人幾乎以台灣為家，也因此讓學酒店管理的他有了「開飯店」的夢想，他斥資台幣3.5億、以愛妻大S的名字將飯店取名為「S hotel」，飯店外牆還有一串象徵「愛」的珍珠意象，大廳牆面還擺滿大S美照，汪小菲大手筆送愛妻大S一間飯店，話題性十足。

但S HOTEL主導人汪小菲被外界認為「不了解台灣市場」、「過度樂觀」，也屢傳所有大小事都須經他決策、缺少專業經營團隊，開幕後住房餐飲均不見起色，投資失利、資遣消息不斷，飯店發言人也一換再換，去年3月轉型防疫旅館後，就幾乎不再對外發聲，當時外傳轉型其實是為了救飯店，但汪小菲一貫表示，「S Hotel營運皆在軌道上，無任何變動及調整。」在新菜發表時也對記者說，「已簽約一家米其林一星日本餐廳，還會再開一家酒吧，但因疫情可能要後延」。

S Hotel在疫情之初即決定成為分流防疫旅館，業界對此認為是「明快、正確的決定」，汪小菲曾說，2003年SARS期間，家族企業「俏江南」遭逢營收與員工生計的重大壓力，「當時靠著首次轉型做外賣、外燴，才順利度過疫情難關」，他也不像大部分業者不願公開承認，他認為，「加入防疫旅館就是要讓更多人知道，是共度難關的起點」。

汪小菲是飯店的唯一發言人，無人敢代言；他的個性直爽鮮明，每評兩岸議題必爆爭議，也因此有網友為他特製「失言懶人包」。看似失言不斷，但其實他曾是中國最大餐飲集團俏江南的CEO，而集團創辦人就是他的母親張蘭。

2012年，俏江南也曾跨海來台設點，但兩年後宣布歇業，遷址到信義安和路口，改名江南匯，改推川菜結合台菜接地氣，但如今的江南匯已再度更名為小川台灣居酒館，改賣熱炒，據了解，這間餐廳也早已轉手。

汪小菲在疫情期間回到大陸，在哀鴻遍野的餐飲市場逆勢操作，召集俏江南班底與合作20年的老廚師，在北京開設川菜餐廳「麻六記」、今年初開了粵菜餐廳「粵洱堂」，如今每家餐廳每天平均接待3、400位客人，約要等一個半小時才能入座，相較在台灣飯店、餐飲經營連連失利，外界看法「只能說他真的不了解台灣市場」。

S Hotel在疫情之初即決定成為分流防疫旅館。圖／摘自飯店粉絲頁
S Hotel在疫情之初即決定成為分流防疫旅館。圖／摘自飯店粉絲頁
飯店設計風格鮮明，但餐飲卻一直不見起色。圖／摘自飯店粉絲頁
飯店設計風格鮮明，但餐飲卻一直不見起色。圖／摘自飯店粉絲頁

防疫旅館 疫情 米其林

延伸閱讀

大S與汪小菲傳出婚變 經紀人：只是夫妻吵架

情緒性發文惹惱大S 汪小菲放軟身段道歉了

獨╱大S為汪小菲失言喊離婚 S媽：個人做事個人擔！

「幸福三重奏」不幸福！汪小菲大S接力傑愛CP鬧婚變

相關新聞

無印良品公布foodpanda熱銷前10名 療癒零食大家都愛吃

在疫情宅在家的期間，更要過「好感生活」，因此MUJI無印良品與foodpanda合作，在全台46間零售門市提供外送服務，...

大S婚變！S Hotel轉型防疫旅館 在台餐飲投資停擺

大S驚傳婚變，以愛為名的S Hotel目前是台北防疫旅館，記者去電，飯店人員低調封口，「所有問題都非他們的層級所能回答」...

口罩戴好、酒精備好，防疫美食我來啦！特搜全台九間可外帶餐廳 跟泡麵說掰掰

已經每天煮到不知道要煮什麼了嗎？電話預約、網路點餐，外帶美食訂起來！

謝謝日本贈台疫苗！ 王品4大日料品牌外送滿499折50

本土疫情嚴峻，日本捐贈的124萬劑AZ疫苗昨日順利抵達台灣，讓不少網友相當感謝。王品集團為了感謝日本，聯合旗下4大日式料...

墾丁飯店住房慘跌近零 墾丁悠活、H會館公告暫不接客

本土疫情讓觀光旅宿業進入黑暗期，屏東墾丁地區飯店最近住房不是掛零就是個位數，業者叫苦不已，面臨這波仍看不到底的觀光海嘯，...

摩斯「蔬菜袋著走」出組合包！APP訂餐滿399免費外送

疫情讓居家料理的相關需求大增，摩斯漢堡即日起至6/30推出「MOS蔬菜袋著走」優惠，此外，即起至7/5早餐三明治限量免費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。