大S婚變！S Hotel轉型防疫旅館 在台餐飲投資停擺

大S驚傳婚變，以愛為名的S Hotel目前是台北防疫旅館，記者去電，飯店人員低調封口，「所有問題都非他們的層級所能回答」，意指未來飯店在台發展規劃，仍需透過董事長汪小菲親口說明，目前汪小菲餐飲重心在大陸，在台餐飲投資停擺。

據了解，S Hotel是台北第一批轉型防疫旅館的飯店，挾著米其林推薦的光環，初期住宿率不差，日前還推出2.0版，房價從每晚6千起、抬升至每晚7千元起；對外開放的餐飲則表現不佳，加上每月天價租金據傳高達7百萬，不時傳出想易主、財務困窘裁員的消息，外傳飯店經營失利也是導致離婚的原因之一。

汪小菲2010年與大S結婚，為了陪伴家人幾乎以台灣為家，也因此讓學酒店管理的他有了「開飯店」的夢想，他斥資台幣3.5億、以愛妻大S的名字將飯店取名為「S hotel」，飯店外牆還有一串象徵「愛」的珍珠意象，大廳牆面還擺滿大S美照，汪小菲大手筆送愛妻大S一間飯店，話題性十足。

但S HOTEL主導人汪小菲被外界認為「不了解台灣市場」、「過度樂觀」，也屢傳所有大小事都須經他決策、缺少專業經營團隊，開幕後住房餐飲均不見起色，投資失利、資遣消息不斷，飯店發言人也一換再換，去年3月轉型防疫旅館後，就幾乎不再對外發聲，當時外傳轉型其實是為了救飯店，但汪小菲一貫表示，「S Hotel營運皆在軌道上，無任何變動及調整。」在新菜發表時也對記者說，「已簽約一家米其林一星日本餐廳，還會再開一家酒吧，但因疫情可能要後延」。

S Hotel在疫情之初即決定成為分流防疫旅館，業界對此認為是「明快、正確的決定」，汪小菲曾說，2003年SARS期間，家族企業「俏江南」遭逢營收與員工生計的重大壓力，「當時靠著首次轉型做外賣、外燴，才順利度過疫情難關」，他也不像大部分業者不願公開承認，他認為，「加入防疫旅館就是要讓更多人知道，是共度難關的起點」。

汪小菲是飯店的唯一發言人，無人敢代言；他的個性直爽鮮明，每評兩岸議題必爆爭議，也因此有網友為他特製「失言懶人包」。看似失言不斷，但其實他曾是中國最大餐飲集團俏江南的CEO，而集團創辦人就是他的母親張蘭。

2012年，俏江南也曾跨海來台設點，但兩年後宣布歇業，遷址到信義安和路口，改名江南匯，改推川菜結合台菜接地氣，但如今的江南匯已再度更名為小川台灣居酒館，改賣熱炒，據了解，這間餐廳也早已轉手。