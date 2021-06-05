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摩斯「蔬菜袋著走」出組合包！APP訂餐滿399免費外送

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
MOS Order APP外帶外送專屬優惠。圖／摩斯提供
MOS Order APP外帶外送專屬優惠。圖／摩斯提供

疫情讓居家料理的相關需求大增，摩斯漢堡即日起至6/30推出「MOS蔬菜袋著走」優惠，此外，即起至7/5早餐三明治限量免費升級波士頓奶油萵苣；MOS Order APP專屬餐點優惠也延長至6/30，即日起至8/31透過MOS Order APP外帶訂餐，消費滿399元即免外送費。

即日起至6/30推出的MOS蔬菜袋著走，其中，「料理蔬菜組」內含高麗菜1顆、蕃茄2顆、洋蔥2顆、摩斯日式咖哩包3包，優惠價299元(原價350元)；「樂活蔬菜組」內含冰烤地瓜、安心智慧農場蔬菜、摩斯和風沙拉醬罐、蕃茄2顆、檸檬3顆，優惠價299元(原價435元)。

7/5前另加碼早餐三明治優惠，火腿蛋三明治/雞肉三明治/和牛三明治限量免費升級波士頓奶油萵苣，實際依各門市提供為主，每日限量供應。

疫情期間，摩斯漢堡也鼓勵消費者多使用外送、外帶服務，MOS Order APP專屬餐點優惠延長至6/30，早餐時段加碼推出咕咕雞堡+冰紅茶(L)享優惠價69元(原價85元)。即日起至8/31，透過MOS Order APP外帶訂餐，使用會員摩斯卡單筆消費滿299元加贈摩斯金點1點，訂購消費滿399元即免外送費。

摩斯漢堡 早餐 波士頓

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