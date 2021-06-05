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謝謝日本！王品4日料品牌「外送滿499折50」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「藝奇」選用台灣冠軍馥米加入高湯炊煮，8款丼飯海陸全包。圖／王品集團提供
「藝奇」選用台灣冠軍馥米加入高湯炊煮，8款丼飯海陸全包。圖／王品集團提供

日本在疫情嚴峻時，即時援助台灣124萬劑疫苗，近日各社群一片感動感謝聲浪。王品集團率先感謝日本祭優惠，旗下4大日式料理品牌「陶板屋」、「藝奇」、「品田牧場」、「hot 7」，即日(6/5)起至8/31，只要在Uber Eats訂購外送單筆滿499元，即可現折50元，4個品牌全台63家門店均可點餐外送。

其中，主打和風創作料理的「陶板屋」，和風牛排是主力，搭配香柚鮮蔬沙拉、和風炸飯糰、桑葚醋飲。曾創下單日熱銷破千份釜飯紀錄的「藝奇」，選用台灣冠軍馥米加入高湯炊煮，覆上香氣十足的東港櫻花蝦、炙燒過的嫩肩骰子牛或道地日式鮭魚鬆，8款丼飯海陸全包。

專攻日式豬排的「品田牧場」，腰內豬排拚唐揚雞餐盒最熱銷。「hot 7」激量香煎原塊牛排套餐，則是選用超過7盎司重的牛板腱，搭配兩種鐵板香煎蔬菜、金黃荷包蛋，美味盡享。

Uber Eats外送滿499折50

活動時間：2021/6/5~2021/8/31

活動辦法：Uber Eats外送訂單單筆滿499元現折50元

注意事項：

1.活動僅限陶板屋、藝奇、品田牧場、hot 7

2.每筆訂單折扣不累計

3.平台優惠活動不併用

「hot 7」激量香煎原塊牛排套餐，選用超過7盎司重的牛板腱，搭配兩種鐵板香煎蔬菜、金黃荷包蛋。圖／王品集團提供
「hot 7」激量香煎原塊牛排套餐，選用超過7盎司重的牛板腱，搭配兩種鐵板香煎蔬菜、金黃荷包蛋。圖／王品集團提供
王品率先感謝日本祭優惠，旗下4日料品牌「外送滿499折50」。圖／王品集團提供
王品率先感謝日本祭優惠，旗下4日料品牌「外送滿499折50」。圖／王品集團提供
「陶板屋」和風牛排套餐美味豐富。圖／王品集團提供
「陶板屋」和風牛排套餐美味豐富。圖／王品集團提供

牧場 Uber 日本

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