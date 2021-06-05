口罩戴好、酒精備好，防疫美食我來啦！特搜全台九間可外帶餐廳 跟泡麵說掰掰

已經每天煮到不知道要煮什麼了嗎？電話預約、網路點餐，外帶美食訂起來！

Toasteria Cafe 吐司利亞

台北市/大安區

米舖

新竹市/東區

9PM玖點

台中市/中區

八時神仙草

台中市/北區、南屯區

早晨小姐 GOOD MORNING

嘉義市/東區

嘉義的日系早午餐店。必點和風飯糰朝食，有兩顆飯糰、優格、生菜、玉子燒、麵包，營養均衡又好吃！疫情期間推出了外帶日式便當、三明治、甜點、飲料與咖啡，每天更新便當口味，甜點價格非常佛心，一百元有找！ （MENU美食誌

阿端吃吃吃eat_fooddd提供）

阿宏師火雞肉飯

嘉義市/東區

許多人心目中最好吃的嘉義火雞肉飯-阿宏師，在疫情期間也有提供外帶服務哦！火雞肉片飯的雞肉非常嫩，雞肉上的油蔥更是讓人忍不住一口接著一口扒飯！還會淋上香氣十足的雞油，這款好滋味快把它外帶回家！（MENU美食誌Ann提供）

H&H他她

台南市/東區

叁涼貳糧 / way finder

高雄市/前鎮區

鬥牛士牛排食堂

高雄市/前金區

隱匿在地下室的鬥牛士牛排食堂販售牛排、定食，還有自助吧！自助吧的牛肉咖哩可以無限取用，而且非常香濃！疫情期間推出便當、咖哩、鍋物供外帶自取，價格非常優惠！鍋物的肉有加量、便當與咖哩有超值加價升級海陸二選一！ （MENU美食誌

木可先生的食攝文雜提供）

疫情期間餐廳營業時間可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！

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