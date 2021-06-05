口罩戴好、酒精備好，防疫美食我來啦！特搜全台九間可外帶餐廳 跟泡麵說掰掰
已經每天煮到不知道要煮什麼了嗎？電話預約、網路點餐，外帶美食訂起來！
台北市/大安區
新竹市/東區
台中市/中區
台中市/北區、南屯區
嘉義市/東區
嘉義市/東區
許多人心目中最好吃的嘉義火雞肉飯-阿宏師，在疫情期間也有提供外帶服務哦！火雞肉片飯的雞肉非常嫩，雞肉上的油蔥更是讓人忍不住一口接著一口扒飯！還會淋上香氣十足的雞油，這款好滋味快把它外帶回家！（MENU美食誌Ann提供）
台南市/東區
高雄市/前鎮區
高雄市/前金區
木可先生的食攝文雜提供）
疫情期間餐廳營業時間可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！
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