口罩戴好、酒精備好，防疫美食我來啦！特搜全台九間可外帶餐廳 跟泡麵說掰掰

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聯合新聞網 / MENU美食誌

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Toasteria Cafe 吐司利亞

台北市/大安區

主要販售地中海料理，有早午餐、帕尼尼、夏卡蘇卡、義大利麵等，餐點內容豐富多樣！在疫情期間祭出了餐點外帶打六折的超級優惠！食材烹飪美味、講究，光是義大利麵就有三種麵體可以選擇！（MENU美食誌ly18_food提供）

米舖

新竹市/東區

號稱新竹最好吃的炒飯！可以客製化勾選加辣、蔥、蒜。必點魚卵翡翠蛋炒飯，粒粒分明的炒飯鋪上魚卵絕不手軟！推薦再加點檸檬增加層次！生意超好，外帶一定要記得先打電話預約！（MENU美食誌吃得保寶飽提供）

9PM玖點

台中市/中區

晚上九點才開始營業的人氣宵夜！提供多種口味的墨西哥薄餅、焗烤三明治，疫情期間配合Ubereats與外帶自取。必點焗烤三明治，愛心形狀的麵包上鋪滿焗烤起司，起司控可別錯過！炙燒牛魔王墨西哥薄餅使用板腱牛，鮮嫩牛肉加上微微的辣特別涮嘴！（MENU美食誌freedom貪吃鬼提供）

八時神仙草

台中市/北區、南屯區

從台中起家的八時神仙草在台北也有兩間分店囉！天然的仙草吃得到甘甜味，且冰的熱的都好吃！推薦芋泥嫩仙草雪花盛盤，層次豐富、甜度適中！現在店家外送滿15份有提供優惠，也可以使用UberEats訂餐，疫情期間來一碗解嘴饞非常適合！（MENU美食誌涵涵提供）

早晨小姐 GOOD MORNING

嘉義市/東區

嘉義的日系早午餐店。必點和風飯糰朝食，有兩顆飯糰、優格、生菜、玉子燒、麵包，營養均衡又好吃！疫情期間推出了外帶日式便當、三明治、甜點、飲料與咖啡，每天更新便當口味，甜點價格非常佛心，一百元有找！ （MENU美食誌

阿端吃吃吃eat_fooddd提供）

阿宏師火雞肉飯

嘉義市/東區

許多人心目中最好吃的嘉義火雞肉飯-阿宏師，在疫情期間也有提供外帶服務哦！火雞肉片飯的雞肉非常嫩，雞肉上的油蔥更是讓人忍不住一口接著一口扒飯！還會淋上香氣十足的雞油，這款好滋味快把它外帶回家！（MENU美食誌Ann提供）

H&H他她

台南市/東區

在台南吃早午餐就是要早起！販售三明治、甜點、咖啡及其他飲品，目前可至店家官方Line預約餐點，或是直接致電！要吃要快！店面營運至6/27，之後就要結束營業三年的H&H他她！（MENU美食誌Amber🍔提供）

叁涼貳糧 / way finder

高雄市/前鎮區

高雄小有名氣的南洋小吃店，必點南洋炒麵，份量十足又涮嘴！泰式橘奶與泰式綠奶也是店內必喝，甜甜茶味非常解膩！即日起可加入老闆娘Line點餐外帶及使用Line pay付款，也可以使用Ubereats哦！（MENU美食誌樂蒂提供）

鬥牛士牛排食堂

高雄市/前金區

隱匿在地下室的鬥牛士牛排食堂販售牛排、定食，還有自助吧！自助吧的牛肉咖哩可以無限取用，而且非常香濃！疫情期間推出便當、咖哩、鍋物供外帶自取，價格非常優惠！鍋物的肉有加量、便當與咖哩有超值加價升級海陸二選一！ （MENU美食誌

木可先生的食攝文雜提供）

疫情期間餐廳營業時間可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！

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美食誌 疫情 嘉義

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