「虎頭幫」LV²聯乘系列 簡直男孩版愛麗絲夢遊仙境

前屆的LV²系列來自Nigo與路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的共同合作，鴨子圖像令人印象深刻，近日品牌發表2022早春男裝系列，再度推出LV²系列，新作加入全新的虎頭陣容，融合西方剪裁、日式細節的服裝，既時髦又有跨時空的懷舊氛圍，像是進入超時空的形象圖，宛若男孩版愛麗絲夢遊仙境，讓人眼睛一亮。

在1993年創立A Bathing Ape（Bape）的Nigo（長尾智明），是日本饒舌歌手暨街頭服裝傳奇人物，目前是Human Made Founder創辦人，他以個人身分和路易威登男裝藝術總監Virgil Abloh合作，推出的LV²系列，寓意著數字的乘積，如同一個想法能夠與另一種想法共存的遼闊。在2022早春男裝的第二個LV²系列之中，將前季的鴨子加上老虎，以及代表Human Made的紅色愛心等符號，打造男孩氣的穿搭。