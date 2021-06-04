「虎頭幫」LV²聯乘系列 簡直男孩版愛麗絲夢遊仙境
前屆的LV²系列來自Nigo與路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的共同合作，鴨子圖像令人印象深刻，近日品牌發表2022早春男裝系列，再度推出LV²系列，新作加入全新的虎頭陣容，融合西方剪裁、日式細節的服裝，既時髦又有跨時空的懷舊氛圍，像是進入超時空的形象圖，宛若男孩版愛麗絲夢遊仙境，讓人眼睛一亮。
在1993年創立A Bathing Ape（Bape）的Nigo（長尾智明），是日本饒舌歌手暨街頭服裝傳奇人物，目前是Human Made Founder創辦人，他以個人身分和路易威登男裝藝術總監Virgil Abloh合作，推出的LV²系列，寓意著數字的乘積，如同一個想法能夠與另一種想法共存的遼闊。在2022早春男裝的第二個LV²系列之中，將前季的鴨子加上老虎，以及代表Human Made的紅色愛心等符號，打造男孩氣的穿搭。
剪裁來自五○、六○年代的款式，結合日式kimono元素，打造英國次文化般的風格，透過正裝、軍裝和和服外套的融合，在休閒服裝中挹注了高雅的氣質。五○年代的西服外套結合丹寧布、Monogram變得率性自由；海軍藍羊毛外套的腰帶，源自和服設計；經典的Damier圖紋變成了郵票的符碼，轉化為紅、白色襯衫或羊毛衫的樣式，相當搶眼；而日本「風呂敷」小提包的概念也成為手袋的幽默設計，轉變為當代的硬挺輪廓，鴨子斜挎包則顯得逗趣可愛，如同拎著寵物逛大街，有怡然自得的氣度。
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