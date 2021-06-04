居家調酒系列（四）0失敗！美味調酒公式學起來！

居家防疫，人人有責，但居家防疫的同時，保持愉悅心情同樣重要。其實在家也能簡單DIY調酒，「居家調酒」系列邀請到五位專業調酒師，以啤酒為主、搭配簡單能在便利商店或超市取得原料，搭出三枚輕鬆DIY調酒。第四回邀請到Digout調酒師李威運，他以來自沖繩的ORION啤酒為素材，抓到簡單公式，傳授三款在家也能調製的啤酒創意特調。

事實上，除了原本金色瓶身的ORION經典口味，奧利恩近日也推出台灣限定、藍色瓶身的「沖繩Orion奧利恩南方之星生啤酒」，將代表沖繩的藍天、星空與海洋融入設計，並結合扶桑花、棕櫚葉，還原南國的浪漫風情。目前獨家於全家便利商店上市，至6月15日（二）前，並有兩罐129元之優惠或動。

而在發想三杯特調時李威運首先提到，好喝的原則就是以清爽的果汁加上啤酒，輕鬆、酒精濃度低、也能變得美味。雖然三杯特調材料不盡相同，但邏輯一致，也是一杯特調應該有的組成方式。第一杯特調使用經典ORION啤酒The Dratf、酸梅汁、葡萄汁與仙渣餅為原料。由於酸梅湯原本就酸酸甜甜帶點果香，加上葡萄汁後除了酸甜，顏色也會更漂亮，並帶有葡萄、酸梅的香氣與啤酒的麥香；同時最上方擺放裝飾用的仙渣餅，邊喝會融化，帶出不同的層次感。

第二杯的特調則使用啤酒跟番茄汁，李威運指出，番茄跟啤酒在歐美是很經典的搭配，輕鬆無負擔，是下午的飲料，帶著番茄的香氣，就是「健康」兩個字；而第三杯特調則以津津蘆筍汁，加上養樂多豐富的乳酸，以平衡蘆筍汁與啤酒的風味，最後再一點蜂蜜檸檬水、撒一點蔓越梅果乾，透過啤酒的氣泡感、果汁的鮮甜，就是盛夏解暑好滋味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「特調1」

成分：

1、經典ORION啤酒The Dratf

2、酸梅汁

3、葡萄汁

調製：先加經典ORION啤酒The Dratf約1/3滿，加入酸梅汁到杯子的八分滿、最後用葡萄汁補滿整杯，放上仙渣餅當裝飾，完成。

「特調2」

1、Orion奧利恩南方之星生啤酒 1/3

2、梅子番茄汁 1/2

3、海鹽檸檬飲

調製：先將啤酒注入杯中1/3滿，梅子番茄汁加到八分滿，最後將海鹽檸檬飲加滿，補強酸度，也在甜、鮮、氣泡感之外，帶出細膩層次。

「特調3」

成分：

1、經典ORION啤酒The Dratf

2、津津蘆筍汁

3、養樂多

4、蜂蜜檸檬水

調製：先將啤酒倒入杯中約1/2、蘆筍汁加到七分滿、養樂多加到九分滿，蜂蜜檸檬水補上最後一分，完成。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康