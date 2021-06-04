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影／天空也感動得噴淚！台北101打字點燈 感謝日本
謝謝日本，台北101打字點燈了！為了感謝日本在台灣疫情嚴峻的時刻，即時提供124萬劑疫苗，今天網友都為此熱血沸騰，紛紛表示「還不立刻買爆日貨」、「接下來出國就是去日本了」，並且在社群媒體紛紛放上感謝日本的圖標，或是換上日本旅行的照片。在感動的氣氛之下，台北101也在今天（6/4星期五）晚間的18：30～22：00打字點燈，展現台灣與日本之間長久堅定之友誼，並表達全民珍惜台日友誼、致上感謝與感動之意。
台北101的打字點燈文字包括「合作對抗疫情、台日友誼長存、台灣❤日本、攜手前行、台日の絆と感謝」。連日來在疫情的壓力之下，蒙受溫暖的援助、發出由衷的感謝，這一串串閃亮的字句，在下著滂沱大雨的夜空，靜靜繽紛。
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