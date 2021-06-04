CNFlower以花草佐藺香 用美學與創意翻新端午植物掛飾

端午佳節將至，為了防疫大家都得好好待在家，但端午節仍有些既定習俗，過往家戶門口會掛上菖蒲、艾草等5種植物綁在一起的吊飾，或是配戴香包，象徵驅邪與避毒。而擅長以美學與設計創造新風格的CNFlower西恩，持續多年都會推出經典端午藺香粽掛飾，今年也有創新設計，結合菖蒲，並加入蘭花、台灣苑裡小鎮的手編藺草粽，讓端午掛飾充滿質感，在家也能上CNSHOP線上訂購，宅配到全台。

端午節傳統常見的菖蒲，又稱為「蒲劍」，其外型如同一把劍，可以驅邪避凶，CNFlower將擁有強烈色彩的東亞蘭或木瓜千代蘭，結合菖蒲、風格獨特的山防風，結合手邊能散發淡淡中藥清香的藺香粽香包，可懸掛在門上、家中，散發讓人舒適安心的香味，更能突顯出個人居家品味。

CNFlower西恩另推出各種水果、木盤盆花、蘭花等禮盒，如綠夏大黑方西瓜水果禮盒中，就含有小玉西瓜，以及搭配的花禮，適合送禮給重要的人，另也有仲夏綠夢圓木盤，結合多肉植物、藺香粽香包，端午節擺在家中，一起感受療癒感。

C . 綠夏 大黑方西瓜水果禮盒 / 售價3,000元

組成：小玉西瓜兩顆(黃肉)、木瓜千代蘭、綠石竹、針墊花

總尺寸約 30×30×30(H)cm

水果因疫情期間有所變

D . 仲夏綠夢 圓木盤(小) 花禮 / 售價2,600元

組成：多肉、綠石竹、東亞蘭

總尺寸約 27×27×18(H)cm

含藺香粽香包 乙顆