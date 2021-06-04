肋眼牛排訂起來 高雄THOMAS.簡法式餐廳可免下車自取

因應防疫規定無法在餐廳內用，高雄THOMAS.簡法式餐廳即日起推出「主廚推薦套餐」，同時還有傳統經典的「極饗法式肉派」與「超值手工豬肉漢堡餐」。外帶自取的客人，可於預約取餐時間，由專人送至餐廳門口，免下車就可以外帶自取。

THOMAS.簡法式餐廳邱泓訓主廚與廚師團隊，經過不斷調整與試菜，推出「主廚推薦套餐」。邱泓訓表示，儘管是外帶套餐，還是延續著Fine Dining的精神，維持美味、美感以及儀式感的體驗，對品質及整體性同樣講究。

「主廚推薦套餐」外帶自取從湯品、麵包、沙拉、前菜，再到主餐，道道都精心設計調理，同時套餐還提供主菜三選一的選項，有究好豬豬肩胛、熟成10日胭脂鴨，以及美國頂級肋眼牛排，價位分別為1500元、1600元、1800元，連搭配的北海道扇貝櫛瓜燉飯、市場鮮魚番茄酸豆汁、有機南瓜湯、酒釀桂圓麵包都十分美味，呈現經典法式精緻與整體感。

目前午、晚餐兩個時段，都提供外帶，午餐為11：30至14：00（午餐於10：30前需預訂）、晚餐為17：30至19：30 （晚餐於下午4：00前需預訂）。若預定10份以上，則提早一日來電預訂，取餐時間於訂購時與服務人員確認。

「極饗法式肉派」是法國傳統經典菜色之一，從中古世紀流傳至今。雖看似簡單，實則卻相當注重主廚的手法技藝，從前置、調製餡料、製作派皮、入模烘烤到冷卻，製程繁複費時，考驗廚師真功夫。

「極饗法式肉派」切面是以鴨肉、豬肉（使用臺灣豬）、洋菇、特製香料、開心果、波特酒與白蘭地製成肉餡，再以酥皮包裹，細火烘烤而成。入口層次豐富，細緻肉香於舌尖化開，派皮富有嚼勁，辛香料使整體風味均衡，適合作為前菜，或搭配沙拉享用，一片280元。由於每日限量，必須提早三天預訂。

此外，邱泓訓主廚也特地設計了「超值手工豬肉漢堡餐」，於午餐時段供應。以專業麵包師傅親自做的雜糧漢堡麵包，夾著主廚特製、飽滿多汁的豬肉排以及新鮮時蔬，搭配酥炸薯條，售價250元，可加購可樂（鋁罐裝20元）或氣泡水（750毫升，80元）；由於手工現做，須提早一天預訂。餐廳同時也提供客製化餐點外送服務，可依顧客需求提供，有需要的消費者可提早電洽餐廳了解詳情。