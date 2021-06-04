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STAYREAL打造藝術限定店 迎Keith Haring聯名款上市
繼跨界「藍色小精靈」之後，由五月天阿信經營的品牌Stayreal首度與傳奇塗鴉大師Keith Haring合作，還特地將東區旗艦店，改裝成期間限定藝術店，藉以呈現豐富繽紛特色，以及跨越時代的精神。
已故傳奇塗鴉大師Keith Haring可說是普普藝術浪潮中，最具代表性的一員，他的經典創作包括了吠叫的狗、愛心和發光的嬰兒等，都是耳熟能詳的作品。此次，Stayreal便以上述的圖騰為設計發想，推出一系列服飾與配件等，以最簡單的方式讓藝術走進我們的生活日常。Stayreal重新詮釋了經典設計，包括把吠叫的狗運用於多色T恤系列的腰間上，還為注入潮流元素，選用特別的迷彩紋理來填充。同款腰包則用對比亮眼的撞色設計；帽款上也有吠叫的狗俏皮點綴，讓穿搭時展現更多亮點。
不僅如此，Keith Haring的作品中最常出現愛心、發光的嬰兒，結合另一經典「律動的人」圖案，同樣被運用於寬版T恤、連帽上衣等單品中，呈現出天馬行空的想像。所以為了表達Keith Haring的街頭態度與鮮明的藝術生命力，以及慶祝首次合作，Stayreal便特意把今年才剛開幕的東區旗艦店，改裝成藝術限定據點。從櫥窗設計到店內的一角，都利用了Keith Haring的作品來點綴，傳遞大師對愛、生命以及自由的體悟，也呼應了Stayreal不忘初心的品牌精神。
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