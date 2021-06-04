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STAYREAL打造藝術限定店 迎Keith Haring聯名款上市

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Stayreal與Keith Haring聯名系列凱斯哈林塗鴉寬版T恤1,680元。圖／Stayreal提供
Stayreal與Keith Haring聯名系列凱斯哈林塗鴉寬版T恤1,680元。圖／Stayreal提供

繼跨界「藍色小精靈」之後，由五月天阿信經營的品牌Stayreal首度與傳奇塗鴉大師Keith Haring合作，還特地將東區旗艦店，改裝成期間限定藝術店，藉以呈現豐富繽紛特色，以及跨越時代的精神。

已故傳奇塗鴉大師Keith Haring可說是普普藝術浪潮中，最具代表性的一員，他的經典創作包括了吠叫的狗、愛心和發光的嬰兒等，都是耳熟能詳的作品。此次，Stayreal便以上述的圖騰為設計發想，推出一系列服飾與配件等，以最簡單的方式讓藝術走進我們的生活日常。Stayreal重新詮釋了經典設計，包括把吠叫的狗運用於多色T恤系列的腰間上，還為注入潮流元素，選用特別的迷彩紋理來填充。同款腰包則用對比亮眼的撞色設計；帽款上也有吠叫的狗俏皮點綴，讓穿搭時展現更多亮點。

不僅如此，Keith Haring的作品中最常出現愛心、發光的嬰兒，結合另一經典「律動的人」圖案，同樣被運用於寬版T恤、連帽上衣等單品中，呈現出天馬行空的想像。所以為了表達Keith Haring的街頭態度與鮮明的藝術生命力，以及慶祝首次合作，Stayreal便特意把今年才剛開幕的東區旗艦店，改裝成藝術限定據點。從櫥窗設計到店內的一角，都利用了Keith Haring的作品來點綴，傳遞大師對愛、生命以及自由的體悟，也呼應了Stayreal不忘初心的品牌精神。

Stayreal首度與傳奇塗鴉大師Keith Haring合作，還特地將東區旗艦店，改裝成期間限定藝術店。圖／Stayreal提供
Stayreal首度與傳奇塗鴉大師Keith Haring合作，還特地將東區旗艦店，改裝成期間限定藝術店。圖／Stayreal提供
Stayreal與Keith Haring聯名系列吠叫的狗老帽1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal與Keith Haring聯名系列吠叫的狗老帽1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal首度與傳奇塗鴉大師Keith Haring合作，還特地將東區旗艦店，改裝成期間限定藝術店。圖／Stayreal提供
Stayreal首度與傳奇塗鴉大師Keith Haring合作，還特地將東區旗艦店，改裝成期間限定藝術店。圖／Stayreal提供
Stayreal與Keith Haring聯名系列吠叫的狗撞色腰包1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal與Keith Haring聯名系列吠叫的狗撞色腰包1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal與Keith Haring聯名系列微笑綻放寬版T恤1,480元。圖／Stayreal提供
Stayreal與Keith Haring聯名系列微笑綻放寬版T恤1,480元。圖／Stayreal提供
Stayreal與Keith Haring聯名系列奔跑吧愛心小人T恤1,480元。圖／Stayreal提供
Stayreal與Keith Haring聯名系列奔跑吧愛心小人T恤1,480元。圖／Stayreal提供
Stayreal與Keith Haring聯名系列吠叫的狗T恤1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal與Keith Haring聯名系列吠叫的狗T恤1,280元。圖／Stayreal提供
Stayreal與Keith Haring聯名系列發光的嬰兒口袋連帽上衣1,680元。圖／Stayreal提供
Stayreal與Keith Haring聯名系列發光的嬰兒口袋連帽上衣1,680元。圖／Stayreal提供

愛心 嬰兒

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