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王嘉爾FENDI上海Vertigo快閃店、咖啡館 銀色露營車好炫

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
為慶賀FENDI Vertigo系列上市，在上海、東京都舉辦各式活動。圖／取自IG@WWDJAPAN、品牌提供
為慶賀FENDI Vertigo系列上市，在上海、東京都舉辦各式活動。圖／取自IG@WWDJAPAN、品牌提供

FENDI即起在上海環貿iapm商場開設夏季Vertigo系列快閃店，以露營地的概念打造空間，同步登場的還有FENDI CAFFE期間限定咖啡館，男裝代言人王嘉爾拍了多張帥氣照片，歌手宋雨琦也共襄盛舉，歡慶年度重磅聯名款登場。

全新快閃店及FENDI CAFFE的視覺主要來自FENDI 2021夏季Vertigo系列，是與紐約視覺藝術家Sarah Coleman的合作，以經典FF轉化為七○年代的迷幻風格，創作出扭曲炫目的FF Vertigo圖案，也成為快閃店黃色帳篷的圖紋，店內銷售包款、時裝，更有立槳衝浪板（Stand Up Paddle，簡稱SUP）、滑板以及FENDI與寶麗來（Polaroid）合作的OneStep Close-Up 600復古拍立得相機等限量商品。

以綠色草坪作為區隔的則是FENDI CAFFE，銀色膠囊露營餐車相當醒目，包括桌子、餐具、美食、飲料的細節都妝點了FF Vertigo圖案，快閃店也將於南京、深圳陸續登場。此外，日本東京FENDI表參道專門店日前也舉辦了FF Vertigo系列上市活動，包括三浦翔平、三吉彩花等名人出席，同樣以FF Vertigo穿搭演繹時髦的夏日情懷。

代言人王嘉爾出席上海FENDI Vertigo系列快閃店暨FENDI CAFFE開幕活動。圖／FENDI提供
代言人王嘉爾出席上海FENDI Vertigo系列快閃店暨FENDI CAFFE開幕活動。圖／FENDI提供
代言人王嘉爾出席上海FENDI Vertigo系列快閃店暨FENDI CAFFE開幕活動。圖／FENDI提供
代言人王嘉爾出席上海FENDI Vertigo系列快閃店暨FENDI CAFFE開幕活動。圖／FENDI提供
日本東京表參道FENDI專門店也舉辦Vertigo系列上市活動，三浦翔平為出席嘉賓。圖／取自IG@WWDJAPAN
日本東京表參道FENDI專門店也舉辦Vertigo系列上市活動，三浦翔平為出席嘉賓。圖／取自IG@WWDJAPAN
FENDI Vertigo系列快閃店以露營地的概念打造。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo系列快閃店以露營地的概念打造。圖／FENDI提供
大陸歌手宋雨琦在FENDI CAFFE開幕活動享用餐點。圖／FENDI提供
大陸歌手宋雨琦在FENDI CAFFE開幕活動享用餐點。圖／FENDI提供
代言人王嘉爾出席上海FENDI Vertigo系列快閃店暨FENDI CAFFE開幕活動。圖／FENDI提供
代言人王嘉爾出席上海FENDI Vertigo系列快閃店暨FENDI CAFFE開幕活動。圖／FENDI提供
模特兒三吉彩花出席日本東京表參道FENDI專門店的Vertigo系列上市活動。圖／取自IG@WWDJAPAN
模特兒三吉彩花出席日本東京表參道FENDI專門店的Vertigo系列上市活動。圖／取自IG@WWDJAPAN
代言人王嘉爾出席上海FENDI Vertigo系列快閃店暨FENDI CAFFE開幕活動。圖／FENDI提供
代言人王嘉爾出席上海FENDI Vertigo系列快閃店暨FENDI CAFFE開幕活動。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo系列快閃店以露營地的概念打造，FENDI CAFFE則是有戀炫目的銀色露營車。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo系列快閃店以露營地的概念打造，FENDI CAFFE則是有戀炫目的銀色露營車。圖／FENDI提供

FENDI 快閃 露營

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