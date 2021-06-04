王嘉爾FENDI上海Vertigo快閃店、咖啡館 銀色露營車好炫

FENDI即起在上海環貿iapm商場開設夏季Vertigo系列快閃店，以露營地的概念打造空間，同步登場的還有FENDI CAFFE期間限定咖啡館，男裝代言人王嘉爾拍了多張帥氣照片，歌手宋雨琦也共襄盛舉，歡慶年度重磅聯名款登場。

全新快閃店及FENDI CAFFE的視覺主要來自FENDI 2021夏季Vertigo系列，是與紐約視覺藝術家Sarah Coleman的合作，以經典FF轉化為七○年代的迷幻風格，創作出扭曲炫目的FF Vertigo圖案，也成為快閃店黃色帳篷的圖紋，店內銷售包款、時裝，更有立槳衝浪板（Stand Up Paddle，簡稱SUP）、滑板以及FENDI與寶麗來（Polaroid）合作的OneStep Close-Up 600復古拍立得相機等限量商品。