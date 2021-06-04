以視覺與產品建立信賴感 馮宇設計AFC視倍葉黃素好搶眼

近期因疫情關係，許多人在家辦公、整天盯著手機、電腦，常出現眼睛模糊、乾澀狀況發生。時常盯著3C螢幕的眼睛，不只要適度給予休憩，更重要是讓眼睛有足夠的養分，才能守護晶亮。日本百年製藥廠AFC在台灣，與台中宇勝生物科技合作，推出多款保健品，而新推出的「AFC視倍葉黃素」，邀來台灣IF OFFICE創意總監馮宇設計包裝，以嶄新、創意且視覺強烈的設計風格，抓住大家的眼睛。

AFC創立至今有190年歷史，也是第一個在日本上市上櫃的製藥廠，販售的產品多元且市占率高，AFC日本總社社長淺山雄彦表示，在日本每4瓶FloraGLO®金盞花萃取葉黃素，就有一瓶是AFC製造。而台灣合作商為宇勝生物科技，該公司在雲林虎尾打造「惠生大藥局」，以與社區有更緊密連結為訴求。

負責操刀AFC視倍葉黃素包裝的馮宇，先從研究使用葉黃素主要為運動員、電競選手、設計師、上班族為主，選用大眾認知葉黃素為暖色系為主，並以該項產品中，AFC特殊專利技術，能將游離型金盞花萃取葉黃素FloraGLO® Lutein進一步「破碎化」，達到4倍即400%高吸收率為主訴求，以「400」作為主視覺，讓購買者能夠清楚了解產品特性。