懶人包／11家烘焙名店優惠總整理 「抗戰組」最宜囤貨

三級警戒讓各類型產業都大受影響，此刻，也有不少烘焙坊推出產品組合包、宅配優惠，讓民眾不必出門、不用排隊，也能品嘗各名店的經典產品；此外，許多店家也提供冷凍麵包、滿額免運服務，即使在家防疫也有香軟的熱麵包可吃。

1.溫莎堡烘焙坊

基隆在地20年的溫莎堡烘焙坊，最新品是結合法國愛樂薇鮮奶油與台灣新鮮芒果的「極品芒果長蛋糕」、「芒果慕斯蛋糕」等季節甜點。同時也將店內熱賣經典的品項推出防疫組合包，「常溫組」主打新鮮好吃，「抗戰組」則能冷凍保存，還有基隆鄉親限定的宅配服務。

2.法蘭司烘焙

法蘭司則首創了訂閱制！訂閱人氣團購聖品「維也納牛奶麵包」，每個月可以指定日期直送鄰近家的7-11，每月小量送達，不用辛苦揪團購也不必怕冰箱冰不下。

法蘭司烘焙防疫期間，也推出安心防疫補給包，除了招牌維也納牛奶麵包，還有波士頓卷、乳酪球。迎接端午到來，法蘭司同時聯手「米其林餐盤推薦台菜餐廳」膳馨推出端午限量聯名禮盒，內含招牌維也納牛奶麵包、乳酪球，還有膳馨全新創作「臻品干貝粽」。

3.非凡Viva Bakery

位在台北市民生社區的非凡Viva Bakery，推出免進店的「非凡得來速」，僅需提前預訂並於指定時間抵達，告知預約單號，就會有人遞上餐點。除了貼心服務，非凡Viva Bakery也推出防疫套餐，從義式帕里尼、經典白吐司到貝果、班尼迪克蛋等，一日三餐都能輕鬆搞定。

4.里洋烘焙

里洋烘焙知名的「Tapas塔帕斯麵包」，最暢銷的香蒜口味，使用法國拿破崙麵粉搭配自製特調巴西里香蒜奶油醬，每月可熱賣上萬條。明太子口味使用「日本福岡鱈魚卵」加上特調芥末明太子醬，講究的日式海味鹹香誘人；花生口味使用花生控最愛的神醬新竹福源花生醬，口口都能吃到花生顆粒；還有經典不敗的奶酥口味，濃郁奶香老少咸宜。防疫期間推出大包裝各口味任選9入組，優惠含運特價中。

5.千巧谷烘焙工場

千巧谷牛樂園牧場開設的千巧谷烘焙工場，疫情期間啟動巡迴服務計畫，事先透過電話或LINE訂購喜歡的麵包或蛋糕，就可在店家公布的巡迴時間到定點取貨。千巧谷牛樂園牧場使用法國進口拿破崙麵包粉製成麵包體，加上焦糖布蕾內餡的「焦糖布蕾堡」，是近期訂購的熱門之選。

6.旅禾泡芙之家

台中知名烘焙店旅禾泡芙之家，店內商品「老芋仔」包裹大甲芋頭內餡，小巧的麵包各個都戴著口罩，原來是店家想提醒大家口罩不離身，可愛的造型成為熱門話題。

旅禾泡芙之家防疫期間也推出居家防疫大禮包，三種套餐包含胚芽鹽可頌、蔓越莓乳酪餐包、羅宋、北海道泡芙、乳酪塔、戚風蛋糕、生吐司等。提前兩天預訂，台中地區還可享滿520元免運優惠。

7.三統漢菓子

三統漢菓子推出「防疫大禮包」，不管是店內招牌的老婆餅、輕乳酪蛋糕、流心鳳凰酥還是古早味蛋糕，經典12款療癒手做糕點，任選5組享台北市部分區域當日下單當日送達，滿999元還享免運優惠。

8.聖瑪莉

知名連鎖麵包店聖瑪莉推出官網限定「居家滿福包」，內含雪藏奶露、冰島肉桂捲、金沙奶皇包等多項熱門商品，一箱滿足一家4口7天早餐，還能免出門宅配到府。

聖瑪莉各店也針對商圈提供專屬優惠，包括「安心麵包福箱」、「異國麵包福箱」、「吐司量販福箱」等6種組合福箱，還有豆漿、貝果等多樣商品可以加購，福箱最低500元起，任兩箱免運宅配到府。

9.甜典16號

被譽為「天母最難買到的吐司」甜典16號，店內每日限量24條的生吐司總是一開門就秒殺。甜典16號防疫期間推出馬卡龍禮盒+長崎蛋糕的優惠組合，或購買任一款式生日蛋糕，均可以優惠價加購馬可龍禮盒，在家享受甜蜜奢華的下午茶。購買切片蛋糕滿500元，或訂購生日蛋糕，只要送達地址距離店家3公里內可免運。

10.幸福山丘

嘉義的幸福山丘推出午食餐盒，除了享優惠價，嘉義市區滿兩份就可外送。防疫期間還推出新品木紋千層，嚴選法國拿破崙、法國萊思克無鹽奶油、日本上白糖、北海道十勝四葉乳酪等優質進口食材。有料吐司有蔓越莓乳酪、水果優格、鮮奶甜薯等眾多口味，滿200元嘉義市區即享免外送費優惠。

11.林氏貝果