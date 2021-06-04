LINE TAXI、Foodie Amber「享饗送」直送明星主廚套餐

新冠肺炎疫情嚴峻，對全台餐飲業衝擊極大，不僅營業額大跌，星級大廚等高規格餐廳因掙扎高成本預算、服務方式等考量，無法立即設計日常餐點對接外帶外送平台，導致直接性的暫時休業，造成台灣餐飲最令人擔憂的黑暗時期。LINE TAXI和餐飲文化行銷顧問公司Foodie Amber首次跨產業合作，推出全新型態的「享饗送」服務，星級主廚首次推出完美套餐直送到府，每日限時限量供應，希望能幫助更多餐飲品牌突破限制，在非常時期繼續奮鬥。

「享饗送」為LINE TAXI與Foodie Amber策略聯盟所推出的全新型態服務，打破外送餐點的既定印象，首周攜手今年在亞洲50大餐廳排名第15名米其林一星的MUME餐廳林泉行政主廚攜手新任主廚Ernest Toh、COAST餐廳泰國廚神Pod主廚、曾獲紐約時報譽為「真正定義摩登創意料理」的The Tavernist廚藝總監James Sharman主廚，將星級餐廳的精采套餐直送居家餐桌。目前推出「MUME情境式雙人套餐」套餐金額＋管家服務費總價3,326元，「COAST泰法精選雙人套餐」套餐金額＋管家服務費總價3,442元，「The Tavernist探險家雙人套餐」套餐金額＋管家服務費總價2,079元。

「享饗送」不僅能讓星級主廚首次跨出餐廳，推出不受外送市場限制的多道套餐料理之外，LINE TAXI與Foodie Amber更以高規格標準安排萬全的送餐流程，每份餐點都是專車專人2對1服務、司機與管家配車送餐。途中以保溫箱與空調保持餐點的最佳狀態，讓每道料理都完美傳遞職人的堅持與精神，並搭配電話取餐通知與App送餐狀態顯示，提供消費者即時性的送餐狀態彙報，確保送達不落單。

LINE TAXI、Foodie Amber聯手推出的「享饗送」，除了提供業界首創的管家式送餐服務之外，一鍵式的操作介面輕鬆上手，串接金流結單與物流功能，一次完成點餐、結帳、派送，並減少人與實體貨幣的接觸。LINE TAXI加碼優惠，輸入指定折扣碼「享饗送」可享5張40元乘車折扣（需綁定線上支付，效期30天），若為新註冊用戶再領100元，最高可領300元（需綁定線上支付，效期14天）。此外，即日起用LINE Pay消費額外享LINE POINTS 6%回饋。