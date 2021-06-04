快訊

獨／調查局搞丟6.5公斤安毒 「緝毒英雄」隱匿不報記大過

美日陸續助台 蔡英文：台灣將進入疫苗大規模施打階段

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LINE TAXI、Foodie Amber「享饗送」直送明星主廚套餐

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
LINE TAXI、Foodie Amber「享饗送」直送明星主廚餐點到你家，圖為MUME外送餐點。圖／Foodie Amber提供
LINE TAXI、Foodie Amber「享饗送」直送明星主廚餐點到你家，圖為MUME外送餐點。圖／Foodie Amber提供

新冠肺炎疫情嚴峻，對全台餐飲業衝擊極大，不僅營業額大跌，星級大廚等高規格餐廳因掙扎高成本預算、服務方式等考量，無法立即設計日常餐點對接外帶外送平台，導致直接性的暫時休業，造成台灣餐飲最令人擔憂的黑暗時期。LINE TAXI和餐飲文化行銷顧問公司Foodie Amber首次跨產業合作，推出全新型態的「享饗送」服務，星級主廚首次推出完美套餐直送到府，每日限時限量供應，希望能幫助更多餐飲品牌突破限制，在非常時期繼續奮鬥。

「享饗送」為LINE TAXI與Foodie Amber策略聯盟所推出的全新型態服務，打破外送餐點的既定印象，首周攜手今年在亞洲50大餐廳排名第15名米其林一星的MUME餐廳林泉行政主廚攜手新任主廚Ernest Toh、COAST餐廳泰國廚神Pod主廚、曾獲紐約時報譽為「真正定義摩登創意料理」的The Tavernist廚藝總監James Sharman主廚，將星級餐廳的精采套餐直送居家餐桌。目前推出「MUME情境式雙人套餐」套餐金額＋管家服務費總價3,326元，「COAST泰法精選雙人套餐」套餐金額＋管家服務費總價3,442元，「The Tavernist探險家雙人套餐」套餐金額＋管家服務費總價2,079元。

「享饗送」不僅能讓星級主廚首次跨出餐廳，推出不受外送市場限制的多道套餐料理之外，LINE TAXI與Foodie Amber更以高規格標準安排萬全的送餐流程，每份餐點都是專車專人2對1服務、司機與管家配車送餐。途中以保溫箱與空調保持餐點的最佳狀態，讓每道料理都完美傳遞職人的堅持與精神，並搭配電話取餐通知與App送餐狀態顯示，提供消費者即時性的送餐狀態彙報，確保送達不落單。

LINE TAXI、Foodie Amber聯手推出的「享饗送」，除了提供業界首創的管家式送餐服務之外，一鍵式的操作介面輕鬆上手，串接金流結單與物流功能，一次完成點餐、結帳、派送，並減少人與實體貨幣的接觸。LINE TAXI加碼優惠，輸入指定折扣碼「享饗送」可享5張40元乘車折扣（需綁定線上支付，效期30天），若為新註冊用戶再領100元，最高可領300元（需綁定線上支付，效期14天）。此外，即日起用LINE Pay消費額外享LINE POINTS 6%回饋。

即日起至6月30日為「享饗送」試營運期間，為確保餐點的美味與新鮮，目前僅開放餐廳鄰近4公里範圍者訂購，每天上午9點至晚上8點可透過LINE TAXI官方帳號預訂隔日晚餐，送餐時段包括晚上6點、晚上6點45分、晚上7點30分。接下來， LINE TAXI、Foodie Amber會持續攜手邀請更多星廚與有趣的風格餐飲品牌，不定期推出精采組合，為居家防疫增添美味的味覺記憶。

LINE TAXI、Foodie Amber「享饗送」直送明星主廚餐點到你家，圖為The Tavernist廚藝總監James Sharman主廚。圖／Foodie Amber提供
LINE TAXI、Foodie Amber「享饗送」直送明星主廚餐點到你家，圖為The Tavernist廚藝總監James Sharman主廚。圖／Foodie Amber提供
LINE TAXI、Foodie Amber「享饗送」直送明星主廚餐點到你家，圖為The Tavernist外送餐點。圖／Foodie Amber提供
LINE TAXI、Foodie Amber「享饗送」直送明星主廚餐點到你家，圖為The Tavernist外送餐點。圖／Foodie Amber提供
LINE TAXI、Foodie Amber「享饗送」直送明星主廚餐點到你家，圖為COAST餐廳泰國廚神Pod主廚。圖／Foodie Amber提供
LINE TAXI、Foodie Amber「享饗送」直送明星主廚餐點到你家，圖為COAST餐廳泰國廚神Pod主廚。圖／Foodie Amber提供
LINE TAXI、Foodie Amber「享饗送」直送明星主廚餐點到你家，圖為COAST外送餐點。圖／Foodie Amber提供
LINE TAXI、Foodie Amber「享饗送」直送明星主廚餐點到你家，圖為COAST外送餐點。圖／Foodie Amber提供
LINE TAXI、Foodie Amber「享饗送」直送明星主廚餐點到你家，圖為MUME林泉主廚。圖／Foodie Amber提供
LINE TAXI、Foodie Amber「享饗送」直送明星主廚餐點到你家，圖為MUME林泉主廚。圖／Foodie Amber提供
LINE TAXI和Foodie Amber首次跨產業合作，推出全新型態的「享饗送」服務，圖左至右為The Tavernist廚藝總監James Sharman、亞洲50大餐廳排名第15名米其林一星的MUME餐廳行政主廚林泉、COAST餐廳泰國廚神Pod主廚。圖／Foodie Amber提供
LINE TAXI和Foodie Amber首次跨產業合作，推出全新型態的「享饗送」服務，圖左至右為The Tavernist廚藝總監James Sharman、亞洲50大餐廳排名第15名米其林一星的MUME餐廳行政主廚林泉、COAST餐廳泰國廚神Pod主廚。圖／Foodie Amber提供
「享饗送」服務訂餐流程：在LINE TAXI官方帳號下方選單點選「享饗送」、選擇餐廳、送餐地點、時段、餐點等。圖／Foodie Amber提供
「享饗送」服務訂餐流程：在LINE TAXI官方帳號下方選單點選「享饗送」、選擇餐廳、送餐地點、時段、餐點等。圖／Foodie Amber提供

套餐 LINE 品牌

延伸閱讀

菜色解說「一掃即聽」！ 米其林一星MUME首度提供外送

疫情三級警戒仍想人與人連結 茶妹馬伕送裁罰

外送速食藏螺絲！業者急補償送「貴賓券」 網驚：原來長這樣

高市計程車餐飲外送上線 結合8點餐平台與14車隊

相關新聞

STAYREAL打造藝術限定店 迎Keith Haring聯名款上市

繼跨界「藍色小精靈」之後，由五月天阿信經營的品牌Stayreal首度與傳奇塗鴉大師Keith Haring合作，還特地將...

王嘉爾FENDI上海Vertigo快閃店、咖啡館 銀色露營車好炫

FENDI即起在上海環貿iapm商場開設夏季Vertigo系列快閃店，以露營地的概念打造空間，同步登場的還有FENDI ...

以視覺與產品建立信賴感 馮宇設計AFC視倍葉黃素好搶眼

近期因疫情關係，許多人在家辦公、整天盯著手機、電腦，常出現眼睛模糊、乾澀狀況發生。時常盯著3C螢幕的眼睛，不只要適度給予...

懶人包／11家烘焙名店優惠總整理 「抗戰組」最宜囤貨

三級警戒讓各類型產業都大受影響，此刻，也有不少烘焙坊推出產品組合包、宅配優惠，讓民眾不必出門、不用排隊，也能品嘗各名店的...

LINE TAXI、Foodie Amber「享饗送」直送明星主廚套餐

新冠肺炎疫情嚴峻，對全台餐飲業衝擊極大，不僅營業額大跌，星級大廚等高規格餐廳因掙扎高成本預算、服務方式等考量，無法立即設...

adidas Originals聯名Jeremy Scott秋季正式回歸

對喜歡美式風格的人而言，adidas Originals與Moschino設計師Jeremy Scott的聯名系列，即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。