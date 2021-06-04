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adidas Originals聯名Jeremy Scott秋季正式回歸

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
根據adidas官方網站揭露，設計師Jeremy Scott與adidas Originals聯名系列，最快就在秋天會重新推出。圖／adidas提供
根據adidas官方網站揭露，設計師Jeremy Scott與adidas Originals聯名系列，最快就在秋天會重新推出。圖／adidas提供

對喜歡美式風格的人而言，adidas Originals與Moschino設計師Jeremy Scott的聯名系列，即將於這個秋天正式回歸。日前品牌也釋出了前導短片，宣告美夢成真。而Comme des Garçons play也再度與Converse合作，推出全新配色Chuck 70鞋款，勢必也是時尚迷必入手單品。

根據adidas官方網站揭露的消息，曾經風靡一時的設計師Jeremy Scott與adidas Originals聯名系列，最快就在秋天會重新推出。不管是adidas還是adidas Originals都有與不同設計師、品牌常態聯名款，像是熟知的Stella McCartney、Human Made，以及和Yohji Yamamoto共同催生的Y3品牌。而這此之前，adidas最早的聯名系列便是2003年開始的Jeremy Scott，在當時設計師與運動品牌的跨界，幾乎前所未聞，甚至因為十分受到歡迎，間接帶起了這樣的風潮。最後，由於種種原因，雙方不得不在2015年中止合作關係；因此睽違6年之後，Jeremy Scott又將要把他招牌的泰迪熊、翅膀和骨頭等元素，再度融入adidas Originals的設計中，重新喚起時尚迷的美好回憶。

而這季，設計師川久保玲支線品牌Comme des Garçons play與合作超過十年的Converse，推出新配色的Chuck 70鞋，同樣受到矚目。Comme des Garçons play使用了Converse最經典的Chuck Taylor All Star '70帆布鞋為底，加上丹寧藍與鐵灰色的外觀，回歸簡約風格，僅在鞋側印上招牌黑色愛心臉圖樣。簡單又易於搭配的特色，還提供高、低筒的款式選擇，算是很超值的潮流單品。

Comme des Garçons play聯名Converse Taylor All Star '70鞋約4,150元。圖／Converse提供
Comme des Garçons play聯名Converse Taylor All Star '70鞋約4,150元。圖／Converse提供
Comme des Garçons play聯名Converse Taylor All Star '70鞋約4,150元。圖／Converse提供
Comme des Garçons play聯名Converse Taylor All Star '70鞋約4,150元。圖／Converse提供

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