adidas Originals聯名Jeremy Scott秋季正式回歸

對喜歡美式風格的人而言，adidas Originals與Moschino設計師Jeremy Scott的聯名系列，即將於這個秋天正式回歸。日前品牌也釋出了前導短片，宣告美夢成真。而Comme des Garçons play也再度與Converse合作，推出全新配色Chuck 70鞋款，勢必也是時尚迷必入手單品。

根據adidas官方網站揭露的消息，曾經風靡一時的設計師Jeremy Scott與adidas Originals聯名系列，最快就在秋天會重新推出。不管是adidas還是adidas Originals都有與不同設計師、品牌常態聯名款，像是熟知的Stella McCartney、Human Made，以及和Yohji Yamamoto共同催生的Y3品牌。而這此之前，adidas最早的聯名系列便是2003年開始的Jeremy Scott，在當時設計師與運動品牌的跨界，幾乎前所未聞，甚至因為十分受到歡迎，間接帶起了這樣的風潮。最後，由於種種原因，雙方不得不在2015年中止合作關係；因此睽違6年之後，Jeremy Scott又將要把他招牌的泰迪熊、翅膀和骨頭等元素，再度融入adidas Originals的設計中，重新喚起時尚迷的美好回憶。

而這季，設計師川久保玲支線品牌Comme des Garçons play與合作超過十年的Converse，推出新配色的Chuck 70鞋，同樣受到矚目。Comme des Garçons play使用了Converse最經典的Chuck Taylor All Star '70帆布鞋為底，加上丹寧藍與鐵灰色的外觀，回歸簡約風格，僅在鞋側印上招牌黑色愛心臉圖樣。簡單又易於搭配的特色，還提供高、低筒的款式選擇，算是很超值的潮流單品。