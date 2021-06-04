菜色解說「一掃即聽」！ 米其林一星MUME首度提供外送

米其林一星餐廳MUME自6月5日（週六）起至6月30日止，與Line Taxi合作，首度提供餐點外送服務，只需簡單透過Line操作，在家就能輕鬆享用MUME佳餚。

最特殊的是，除了由MUME主廚精心設計的限量套餐外送之外，MUME團隊還搭配可以用手機「一掃即聽」的菜色解說與精選歌單，讓消費者「聲」歷其境，將MUME的用餐體驗完整帶回家。

MUME外送供餐時間為6月5日（週六）起至6月30日止的晚間18：00、18：45、19：30三個時段。訂購方式自6月4日起，每日09：00至20：00，透過Line Taxi官方帳號，預訂隔日餐點。

◎訂餐連結：https://liff.line.me/1536637821-vbMPko6Z/mealDelivery