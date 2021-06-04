7-11獨家日本祭熊夯！推一口零食系列、拉拉熊聯名茶飲

宅在家防疫不出門，零食點心更要備好備滿，7-ELEVEN即日起與日本2大食飲大廠BOURBON、DyDo攜手合作，讓一口小熊、拉拉熊破天荒聯手賣萌，推出獨家「日本祭熊夯」專案架，從日本引進9款鹹甜口味的「Bourbon一口系列」零食、2款DyDo拉拉熊聯名茶飲，同步祭出指定品項買2送1優惠，滿件再加贈限量Bourbon小熊筆記本。

看準日系零食的高人氣，7-ELEVEN即日起至7月7日獨家打造萌度破表的「日本祭熊夯」專案架，能一次購足經典熱銷口味的一口小熊餅乾，並獨家販售最新「Bourbon一口Sweets與Prime系列」，其中7-ELEVEN全台獨家販售的「Bourbon一口Sweets巧克力蛋糕」為日本今年3月推出的新品，外層50%可可巧克力、內含白巧克力香草奶油夾心，售價59元，限量6萬條；「Bourbon一口Sweets烤提拉米蘇」在加入11%起司製成的蛋糕撒上含有可可粉的粉末後進行烘烤，再淋上咖啡口味楓糖，售價59元，限量6萬條；「Bourbon一口Prime杏仁起司餅」杏仁比例達36%的堅果系零食，選用溶化口感極佳的切達起司奶油製作，售價59元，限量6萬條。

日本Bourbon一口零食系列還有「Bourbon一口鹽味香草夾心餅乾」、「Bourbon一口起司風味夾心餅乾」，售價皆為42元，各限量6萬條；日本熱銷的「Bourbon一口巧克力夾心餅乾」、「Bourbon一口巧克力餅乾」也都在7-ELEVEN上架。同時還推出限量2.5萬本的「Bourbon小熊筆記本」，購買「日本祭熊夯」指定商品任兩件（需包含Bourbon一口小熊系列或DyDo拉拉熊茶飲）， 除了可享指定品項買2送1的優惠之外，再加碼送筆記本，共有5款顏色隨機贈送，送完為止。