宅家、戴口罩也要美！嬌蘭推防疫禮盒、迪奧主打亮眼妝
近期大家都一起宅在家救台灣，即使逼不得以要出門，當然要把防護措施做好、口罩戴好，但依然也不能忘了美麗，嬌蘭官網推出多款防疫禮盒，在家動手指就能買到特惠商品，迪奧則有全新絕對搶眼系列，包括眼影、絕對搶眼3D睫毛增量底膏、絕對搶眼飛翹睫毛膏#091 防水版、搶眼造型眉膠筆等，戴口罩表示眼妝更重要。
嬌蘭讓線上購物充滿儀式感，每款禮盒都有「法式禮盒」包裝，收到就如同收到最棒的禮物，推薦蜂王乳防疫禮盒，內含皇家蜂王乳蜂潤乾洗手、護手霜及皇家蜂王乳平衡油15ml，囊括所有防疫相關的保護物資，乾洗手有著蜂王乳修護配方，散發淡淡香氣，護手霜能夠滋養手部，平衡油是明星產品，是使用精華保養的最佳前導。
香氛也能帶來儀式感，嬌蘭也有花草水語防疫香氛禮盒，可任選野漾叢花淡香水或蜜漾晨光淡香水，搭配皇家蜂王乳蜂潤乾洗手，還能享有免費的刻字服務。另外眼部保養也不能少，官網購買皇家蜂王乳黃金冰滴眼萃，就送蜂王乳超拉提眼霜3ml，冰滴眼萃含有黑蜂眼部修護科技，能打擊暗沈與浮腫。
迪奧全新的絕對搶眼系列中，必買是迪奧摩登單色眼影，含有4種保養成分，能夠滋潤眼周肌膚，全系列共有5款不同色則，包括緞光、柔霧、特霧、星耀光、金屬光，共有18種顏色，主打色有#006珍珠星星、#240藍色單寧、#658叢林豹紋與#885特拉法加。
另款迪奧搶眼造型眉膠筆，則是首支有著Kabuki眉刷的眉膠筆，讓眉毛更容易上色，睫毛也是重點，包括迪奧絕對搶眼3D睫毛增量底膏、迪奧絕對搶眼飛翹睫毛膏#091 防水版，能夠增量睫毛，含有多種保養成分。
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