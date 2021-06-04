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「北台灣雨要到晚間8時才趨緩」 氣象局解惑為何大淹水

宅家、戴口罩也要美！嬌蘭推防疫禮盒、迪奧主打亮眼妝

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭蜂王乳防疫禮盒／4,970元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭蜂王乳防疫禮盒／4,970元。圖／嬌蘭提供

近期大家都一起宅在家救台灣，即使逼不得以要出門，當然要把防護措施做好、口罩戴好，但依然也不能忘了美麗，嬌蘭官網推出多款防疫禮盒，在家動手指就能買到特惠商品，迪奧則有全新絕對搶眼系列，包括眼影、絕對搶眼3D睫毛增量底膏、絕對搶眼飛翹睫毛膏#091 防水版、搶眼造型眉膠筆等，戴口罩表示眼妝更重要。

嬌蘭讓線上購物充滿儀式感，每款禮盒都有「法式禮盒」包裝，收到就如同收到最棒的禮物，推薦蜂王乳防疫禮盒，內含皇家蜂王乳蜂潤乾洗手、護手霜及皇家蜂王乳平衡油15ml，囊括所有防疫相關的保護物資，乾洗手有著蜂王乳修護配方，散發淡淡香氣，護手霜能夠滋養手部，平衡油是明星產品，是使用精華保養的最佳前導。

香氛也能帶來儀式感，嬌蘭也有花草水語防疫香氛禮盒，可任選野漾叢花淡香水或蜜漾晨光淡香水，搭配皇家蜂王乳蜂潤乾洗手，還能享有免費的刻字服務。另外眼部保養也不能少，官網購買皇家蜂王乳黃金冰滴眼萃，就送蜂王乳超拉提眼霜3ml，冰滴眼萃含有黑蜂眼部修護科技，能打擊暗沈與浮腫。

迪奧全新的絕對搶眼系列中，必買是迪奧摩登單色眼影，含有4種保養成分，能夠滋潤眼周肌膚，全系列共有5款不同色則，包括緞光、柔霧、特霧、星耀光、金屬光，共有18種顏色，主打色有#006珍珠星星、#240藍色單寧、#658叢林豹紋與#885特拉法加。

另款迪奧搶眼造型眉膠筆，則是首支有著Kabuki眉刷的眉膠筆，讓眉毛更容易上色，睫毛也是重點，包括迪奧絕對搶眼3D睫毛增量底膏、迪奧絕對搶眼飛翹睫毛膏#091 防水版，能夠增量睫毛，含有多種保養成分。

迪奧摩登單色眼影18色／1,250元。圖／迪奧提供
迪奧摩登單色眼影18色／1,250元。圖／迪奧提供
花草水語防疫香氛禮盒／4,290元。圖／嬌蘭提供
花草水語防疫香氛禮盒／4,290元。圖／嬌蘭提供
迪奧搶眼造型眉膠筆共6色／1,050元。圖／迪奧提供
迪奧搶眼造型眉膠筆共6色／1,050元。圖／迪奧提供
迪奧絕對搶眼3D睫毛增量底膏／1,300元；迪奧絕對搶眼飛翹睫毛膏#091 防水版／1,300元。圖／迪奧提供
迪奧絕對搶眼3D睫毛增量底膏／1,300元；迪奧絕對搶眼飛翹睫毛膏#091 防水版／1,300元。圖／迪奧提供
嬌蘭皇家蜂王乳黃金冰滴眼萃／3,950元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭皇家蜂王乳黃金冰滴眼萃／3,950元。圖／嬌蘭提供
迪奧推出全新絕對搶眼系列彩妝。圖／迪奧提供
迪奧推出全新絕對搶眼系列彩妝。圖／迪奧提供

口罩 睫毛膏 眼影

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