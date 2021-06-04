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7-11冰品特搜！立頓珍珠奶茶、士力架花生巧克力變冰棒

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN新推出「士力架花生巧克力風味冰棒」、「蜜蜂工坊蜂蜜檸檬煉乳雪糕」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN新推出「士力架花生巧克力風味冰棒」、「蜜蜂工坊蜂蜜檸檬煉乳雪糕」。圖／7-ELEVEN提供

隨著夏日氣溫節節高升，新冰品大戰也愈來愈激烈，7-ELEVEN推出多款話題新品，以「甜點系冰品」為主打，將立頓珍珠奶茶、士力架花生巧克力等化身冰品，成為另類的消暑新選擇，還可同步搭配「冰品戳戳樂」優惠，有機會抽中任兩件冰品結帳0元、結帳5折等超值優惠。

去年掀起話題的「杜老爺 X 立頓珍奶大雪糕」，曾創下開賣一個月內即近完銷紀錄，即日起升級回歸，除了添加迷你Q還原珍珠奶茶的特有嚼感，更以加量方式滿足味蕾，再度席捲夏日冰品排行，售價40元；今年也加碼推出全新聯名品項「杜老爺 X 立頓蜜桃果茶冰棒」，添加茶香濃厚的立頓茶粉與蜜桃果汁、蜜桃粉條，巧妙融合出豐富新食感，售價40元。

7-ELEVEN限定販售的「士力架花生巧克力風味冰棒」由美國原裝進口，將濃郁的花生巧克力風味以棒狀冰淇淋呈現，售價59元。另一款「蜜蜂工坊蜂蜜檸檬煉乳雪糕」則是百吉與蜜蜂工坊跨界聯名，原料來自蜜蜂工坊的高純度天然蜜源，微酸微甜口味最適合夏天享用，售價40元。

此外，7-ELEVEN夏日限定的O2O「冰品戳戳樂」活動正熱烈進行中，一次集結上百款人氣冰品，到門市購買指定冰品任2件可由電腦隨機抽出優惠，在家防疫可先透過App抽優惠券再到最近的門市使用，最低只要0元起，活動上線兩周已超過600萬人次參與。

「蜜蜂工坊蜂蜜檸檬煉乳雪糕」，售價40元。圖／7-ELEVEN提供
「蜜蜂工坊蜂蜜檸檬煉乳雪糕」，售價40元。圖／7-ELEVEN提供
「杜老爺 X 立頓珍奶大雪糕」，售價40元。圖／7-ELEVEN提供
「杜老爺 X 立頓珍奶大雪糕」，售價40元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售的「士力架花生巧克力風味冰棒」將濃郁的花生巧克力風味以棒狀冰淇淋呈現。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售的「士力架花生巧克力風味冰棒」將濃郁的花生巧克力風味以棒狀冰淇淋呈現。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出加量升級的「杜老爺 X 立頓珍奶大雪糕」、新品「杜老爺 X 立頓蜜桃果茶冰棒」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出加量升級的「杜老爺 X 立頓珍奶大雪糕」、新品「杜老爺 X 立頓蜜桃果茶冰棒」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售的「士力架花生巧克力風味冰棒」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定販售的「士力架花生巧克力風味冰棒」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
「杜老爺 X 立頓蜜桃果茶冰棒」，售價40元。圖／7-ELEVEN提供
「杜老爺 X 立頓蜜桃果茶冰棒」，售價40元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出加量升級的「杜老爺 X 立頓珍奶大雪糕」、新品「杜老爺 X 立頓蜜桃果茶冰棒」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出加量升級的「杜老爺 X 立頓珍奶大雪糕」、新品「杜老爺 X 立頓蜜桃果茶冰棒」。圖／7-ELEVEN提供

冰品 珍珠奶茶 蜜蜂

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