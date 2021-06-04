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「呱吉」邱威傑臉書為酒吧業請命 促法條因時制宜

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導

日前因雙北進入三級防疫，不少酒吧業者紛推出外帶服務，讓原本外出的品飲客停在家中，經營者能分擔經營成本，同時減少群聚風險，一舉多得。台北市市議員「呱吉」邱威傑日前於臉書粉絲專頁「呱吉」中發文，提及有酒吧業者因誤觸「菸酒管理法」遭受檢舉或罰單，因而向其陳情。

呱吉在臉書中表示，目前根據《菸酒管理法》規範，為避免兒少接觸酒精，目前不允許任何酒類商品透過網路訂購外送予消費者，然而法律並非一成不變，「每個產業都面臨了不同的挑戰，因地制宜地提出對策，才能避免疫情對經濟與人民心理的重創。」他並指出，疫情爆發後，「日本給了酒吧業者販售酒品的臨時牌照，美國則特別開放了酒吧業的外送服務。」也顯示美日國家針對特殊情況的因地制宜。

臉書貼文中同時也提及，在《臺北市政府財政局處理違反菸酒管理法案件認定原則》第二點第三款，只要訂購方式是以電話、手機、簡訊、app等方式，且買賣成立前有明確辨識購買者年齡的機制，就不會違法，而其辦公室在詢問財政局後，尚未得到官方正面回覆；他進一步評論，外送時只需查驗身份便能解決問題，無需將業者生存空間也一網打盡；臉書中最後並寫下，「懇請中央與地方，針對所有產業的問題提出更有彈性、更能解決問題的對策。不要讓積極對抗疫情、努力求生的從業者流血至死。」

事實上，針對18歲以下不得飲酒一點無庸置疑，唯如何確保訂購人已滿18歲？政策需要彈性，現況也需業者一同把關；據了解，部分業者已在資訊中加入警語，並主動核實身份資料。

該片文章發表後已有破12,000次按讚數，並有超過500次分享，網友紛紛留言，「支持需要針對各別產業有不一樣的措施」、「謝謝呱吉有聽到我們的聲音」；而針對不同討論聲浪，呱吉也留言回應，「美日各國面對疫情挑戰時，也沒有忘記處理民生問題，酒吧業的臨時販售牌照就有被很快落實。我認為台灣也做得到的。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「呱吉」邱威傑在臉書發文中，懇請中央與地方針對所有產業問題提出更有彈性、更能解決問題的對策。圖 / 翻攝自「呱吉」臉書專頁。提醒您：未成年請勿飲酒。
「呱吉」邱威傑在臉書發文中，懇請中央與地方針對所有產業問題提出更有彈性、更能解決問題的對策。圖 / 翻攝自「呱吉」臉書專頁。提醒您：未成年請勿飲酒。

呱吉 疫情 未成年

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