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滂沱大雨也不擔心！Barbour、Palladium助攻雨季防水穿搭

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Barbour全新Weather Comfort系列外套，運用科技布料打造，訴求輕量、防水、透氣的機能性穿搭選擇。圖／Barbour提供
Barbour全新Weather Comfort系列外套，運用科技布料打造，訴求輕量、防水、透氣的機能性穿搭選擇。圖／Barbour提供

傳統上5月到6月是台灣的梅雨季節，期間常伴隨雷雨，並有出現局部性大雨或豪雨的機會。所以，不得已要外出時，適合的造型與裝備，就以防水為主題，因應天氣變化，Barbour與Palladium都推出了相應服飾與配件，助消費者即使在大雨時出門，也能維持乾爽有型。

不讓陰晴不定的天氣破亂了外出行程，一件防水透氣的外套是必要的。Barbour全新Weather Comfort系列，運用科技布料打造，訴求輕量、防水、透氣的機能性穿搭選擇。而且，Weather Comfort系列的外套除了有品牌經典的深藍和軍綠色調，並新增清新的明亮色系點綴，如橙橘、苔綠、嫩黃，以及中性的灰白、米棕色調；並囊括了短、中、長各種不同長度，寬鬆或修身版型。同時，受到英國皇室愛用的Barbour還備有經典設計的雨靴、傘具等各種雨季配件，在遭遇滂沱大雨時不用再擔心全身淋濕。

Palladium橘標防水PAMPA LITE+ SC VAPOR WP+系列靴3,980元。圖／Palladium提供
Palladium橘標防水PAMPA LITE+ SC VAPOR WP+系列靴3,980元。圖／Palladium提供

而提到防水靴款，就不能忘記王者Palladium總有著搭載各式科技的靴款，保有潮流的外型，還兼具防水功能。像是男、女皆適合的PAMPA LITE+ SC VAPOR WP+系列，全鞋面採用軍規的抗撕裂科技纖維材質打造，並加上WATERPROOF PLUS科技防水薄膜，防水之餘乾爽透氣不悶腳，擺脫雨季外出的雙腳負擔。靴款外型有著橘標鞋舌防水Logo點綴，加上撞色反光鞋帶；鞋底為LITE+進化輕量大底，結合EVA中底並在易磨損區域增加GRIP橡膠防磨墊片，大幅提升耐穿度。鞋內還加入Memory Foam記憶鞋墊，在行走間有效吸收衝擊並分散壓力。

Barbour經典格紋折傘1,800元。圖／Barbour提供
Barbour經典格紋折傘1,800元。圖／Barbour提供

Barbour CLYDE 防水透氣夾克 13,800元。圖／Barbour提供
Barbour CLYDE 防水透氣夾克 13,800元。圖／Barbour提供

Palladium橘標防水PAMPA LITE+ SC VAPOR WP+系列靴3,980元。圖／Palladium提供
Palladium橘標防水PAMPA LITE+ SC VAPOR WP+系列靴3,980元。圖／Palladium提供

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