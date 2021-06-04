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七屆F1冠軍Lewis Hamilton 全新宣傳視覺大秀腕上IWC

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Lewis Hamilton近日拍攝IWC全新形象廣告，並戴上多款大型飛行員腕表，圖中則為萬年曆功能、型號為iw503605。圖 / IWC提供（合成圖）。
Lewis Hamilton近日拍攝IWC全新形象廣告，並戴上多款大型飛行員腕表，圖中則為萬年曆功能、型號為iw503605。圖 / IWC提供（合成圖）。

頂尖運動員之所以令人著迷，不只因為他們在職業體育賽事場上的過人魅力，更因他們由而內外展現出的堅毅、果敢，替代平凡的我們，超越昨天的自己。

萬國表（IWC）近日邀請品牌大使、F1一級方程式冠軍車手Lewis Hamilton拍攝全新形象廣告，並由攝影師Misan Harriman掌鏡，Harriman也是英國版時尚雜誌Vogue 104年來首位拍攝九月號封面的非洲裔攝影師。影像傳達了Hamilton如何從「最快速車手」成為一名「變革的舵手」，因其透過自身的影響力，扭轉社會對不公義事務的認知，同時Hamilton並分別戴上IWC的大型飛行員腕表43、大型飛行員萬年曆腕表與大型飛行員計時腕表41等多款時計，輕鬆展現從容與餘裕。

而日前才推出全新Black Bay Ceramic的帝舵（TUDOR），品牌好友「足球天王」貝克漢也火速配戴上手，將黑色陶瓷耐磨、堅毅的特質，以粗獷形象展示。百年靈（Breitling）則在日本與飛行員室屋義秀（Yoshi Muroya）結盟，日前並在室屋義秀官方instagram帳號中，駕駛輕航機並戴上新款SuperChronomat計時碼表，腕表使用B01自製計時碼表機芯，再透過飛行員的遼闊視野與手表的冒險精神巧妙連結，朝未知但開闊的明日、加速飛馳而去。

帝舵（TUDOR）近日發表新款Black Bay Ceramic腕表，粗獷黝黑。圖 / Tudor提供。
帝舵（TUDOR）近日發表新款Black Bay Ceramic腕表，粗獷黝黑。圖 / Tudor提供。
日本飛行員室屋義秀（Yoshi Muroya）日前在官方instagram帳號中，戴上新款百年靈SuperChronomat計時碼表，展現帥氣飛官形象。圖 / 翻攝自 ig @ yoshi_muroya。
日本飛行員室屋義秀（Yoshi Muroya）日前在官方instagram帳號中，戴上新款百年靈SuperChronomat計時碼表，展現帥氣飛官形象。圖 / 翻攝自 ig @ yoshi_muroya。
帝舵品牌大使貝克漢近日也火速戴上新款Black Bay Ceramic腕表，展現運動員與黑色陶瓷的粗獷與時髦印象。圖 / 翻攝自 ig @ tudorwatch（合成圖）。
帝舵品牌大使貝克漢近日也火速戴上新款Black Bay Ceramic腕表，展現運動員與黑色陶瓷的粗獷與時髦印象。圖 / 翻攝自 ig @ tudorwatch（合成圖）。
IWC 大型飛行員萬年曆腕表，價格店洽。圖 / IWC提供。
IWC 大型飛行員萬年曆腕表，價格店洽。圖 / IWC提供。

身為帝舵品牌代言人，貝克漢常在新品發表後火速配戴，十足稱職。圖 / 翻攝自 ig @ tudorwatch。
身為帝舵品牌代言人，貝克漢常在新品發表後火速配戴，十足稱職。圖 / 翻攝自 ig @ tudorwatch。

腕表 車手

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