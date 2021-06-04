快訊

30多歲男打AZ血栓首例親友籌70萬自費保命 林口長庚證實了

7歲童被狂摔頭部重創「昏迷指數3」柔道教練被訴從重求刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

支持彩虹月！P&G寶僑拍「愛在。就是家」影片挺同志

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
P&G拍攝網路短片「愛在。就是家」。圖／摘自P&G粉團
P&G拍攝網路短片「愛在。就是家」。圖／摘自P&G粉團

6月，是同志驕傲月，向來不避諱公開支持多元族群的P&G寶僑家品，今年度與全球最大LGBTQ媒體倡議組織GLAAD共同合作，展開「多元性別能見度計畫（The Visibility Project）」，希望能號招全球財星百大企業廣告主，制定多元性別能見度藍圖，P&G寶僑預計投入超過100萬美元推動計畫，而在台灣，P&G也與家樂福合作拍攝「愛在。就是家」網路影片。

該影片上架一周，已經吸引超過55萬次瀏覽，片中呈現出多元家庭的面貌，有同志伴侶家庭、單親家庭、隔代教養家庭、單身一人的家庭，希望透過影片傳遞出，隨著時代變遷與社會多元價值，「家」的面貌也隨之改變，每個人都可以有自己對「家」的幸福定義。

P&G寶僑家品台灣執行董事暨副總裁林劍洪表示，希望透過廣告倡議平等共融的價值，除了洞察不同消費族群的需求外，也會在台灣持續提升多元性別價值的能見度。

P&G即日起至6月22日，也跟家樂福合作推出彩虹周活動，包括洗護髮品、衛生棉、尿布等多項品類買一送一、兩件折價等優惠。

P&G與家樂福推出彩虹周活動。圖／P&G提供
P&G與家樂福推出彩虹周活動。圖／P&G提供

P&G寶僑家品希望提供多元性別價值的能見度。圖／P&G提供
P&G寶僑家品希望提供多元性別價值的能見度。圖／P&G提供

廣告 家樂福 同志

延伸閱讀

高市啟動賣場人流管制 各大賣場今已整備實施

家樂福桂林店3日恢復營業 率先宣布響應疫苗接種站設置

隔週到貨！家樂福蔬菜箱直送到家 愛買推LINE社群訂購

買菜免出門！8大宅配「蔬菜箱」防疫必收，全聯產地直送、LINE TAXI快送到家

相關新聞

七屆F1冠軍Lewis Hamilton 全新宣傳視覺大秀腕上IWC

頂尖運動員之所以令人著迷，不只因為他們在職業體育賽事場上的過人魅力，更因他們由而內外展現出的堅毅、果敢，替代平凡的我們，...

支持彩虹月！P&G寶僑拍「愛在。就是家」影片挺同志

6月，是同志驕傲月，向來不避諱公開支持多元族群的P&G寶僑家品，今年度與全球最大LGBTQ媒體倡議組織GLAAD共同合作...

潮牌CLOT、Supreme攜手傳統工藝品牌 升級你的居家品味

因為新冠疫情尚未得到控制的緣故，居家生活與工作儼然成為常態，所以讓在家也能使用的療癒小物也受到歡迎，得以撫慰人們躁動的心...

檢驗報告不含瘦肉精！ 黑橋牌打臉港媒「訴諸法律行動」

針對稍早香港文匯報的報導，點名包括新東陽、黑橋牌等知名台灣品牌，被驗出含有早年引起港人集體中毒的第一代禁用瘦肉精一事，繼...

LINE TV數位劇場「兒童親子片單」居家藝文防疫不無聊

居家防疫將邁入第三個週末，不少父母又要開始煩惱該為小孩安排些什麼嗎？LINE TV「數位劇場」推出「兒童親子片單」，透過寓教於樂的劇情，搭配聲光效果豐富的歌舞音樂，加上吸睛的人物角色，不僅是孩子可以看得開心，同時家長也能陪同觀賞，一起共享天倫之樂的時光。

腋下包的絕代風華 FENDI全新Baguette 1997超耀眼

延續FENDI發表與視覺藝術家Sarah Coleman共同創作的Vertigo系列，2021年夏季的Baguette包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。