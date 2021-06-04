支持彩虹月！P&G寶僑拍「愛在。就是家」影片挺同志

6月，是同志驕傲月，向來不避諱公開支持多元族群的P&G寶僑家品，今年度與全球最大LGBTQ媒體倡議組織GLAAD共同合作，展開「多元性別能見度計畫（The Visibility Project）」，希望能號招全球財星百大企業廣告主，制定多元性別能見度藍圖，P&G寶僑預計投入超過100萬美元推動計畫，而在台灣，P&G也與家樂福合作拍攝「愛在。就是家」網路影片。

該影片上架一周，已經吸引超過55萬次瀏覽，片中呈現出多元家庭的面貌，有同志伴侶家庭、單親家庭、隔代教養家庭、單身一人的家庭，希望透過影片傳遞出，隨著時代變遷與社會多元價值，「家」的面貌也隨之改變，每個人都可以有自己對「家」的幸福定義。

P&G寶僑家品台灣執行董事暨副總裁林劍洪表示，希望透過廣告倡議平等共融的價值，除了洞察不同消費族群的需求外，也會在台灣持續提升多元性別價值的能見度。

P&G即日起至6月22日，也跟家樂福合作推出彩虹周活動，包括洗護髮品、衛生棉、尿布等多項品類買一送一、兩件折價等優惠。

P&G與家樂福推出彩虹周活動。圖／P&G提供