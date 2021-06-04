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潮牌CLOT、Supreme攜手傳統工藝品牌 升級你的居家品味
因為新冠疫情尚未得到控制的緣故，居家生活與工作儼然成為常態，所以讓在家也能使用的療癒小物也受到歡迎，得以撫慰人們躁動的心情。
透過香氛氣味來舒緩身心，是現代人的其中一種放鬆方式，而各式各樣的用品，便成為個人品味與家居擺設不可缺少的一環。由藝人陳冠希經營的潮牌CLOT也感受到了市場的需求，與知名的YEENJOY STUDIO攜手推出限量聯名香座，融合年輕潮流元素與傳統瓷器工藝，將流行與文化結合為一。由中國藝術家 K.YEE 創立的YEENJOY STUDIO在過去就曾與Nike、BMW和BBC ICECREAM等不同品牌合作，擅長以傳統陶瓷為創作，但加入了潮流元素，而受到歡迎。此次，CLOT與YEENJOY STUDIO雙方共同打造的瓷器香座，在外觀上刻畫了CLOT經典的圓形品牌Logo，配合經典藍、白釉處理，而以手工瓷器展示品牌標誌也是CLOT的首次嘗試，值得收藏。
無獨有偶，殿堂級潮牌Supreme也和有著400年歷史，號稱為「藍陶故鄉」的荷蘭皇家台夫特藍陶廠（Royal Delft）合作，推出限量的手工繪製瓷盤。雖然Supreme是專業的聯名大戶，過去也曾經推出過不少讓人吃驚的商品，但此次的瓷盤是讓傳統與潮流激盪出新火花。這只要價逼近15萬元的大型瓷盤，在中央呈現了Supreme位於紐約日耳曼尼亞銀行大廈的店景，旁邊圍繞了Royal Delft延續多年的「唐草」紋飾，讓外觀顯得既新穎又帶有百年風華的魅力。
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