檢驗報告不含瘦肉精！ 黑橋牌打臉港媒「訴諸法律行動」

針對稍早香港文匯報的報導，點名包括新東陽、黑橋牌等知名台灣品牌，被驗出含有早年引起港人集體中毒的第一代禁用瘦肉精一事，繼新東陽指出「將依法提出法律行動」後，黑橋牌也發聲明稿駁斥「報導不實」，並舉證最新檢驗報告證明「絕不含瘦肉精」，同時表示，香港文匯報已損害商譽，將依法訴諸法律行動。

黑橋牌聲明稿指出，所有產品都採用CAS及合格屠宰場的台灣豬肉原料，絕不含瘦肉精，且會自主檢驗豬肉原料，均檢驗合格。同時附上委託財團法人中央畜產會技術服務中心檢驗的報告，所提相關均未檢出。