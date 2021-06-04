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檢驗報告不含瘦肉精！ 黑橋牌打臉港媒「訴諸法律行動」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導

針對稍早香港文匯報的報導，點名包括新東陽、黑橋牌等知名台灣品牌，被驗出含有早年引起港人集體中毒的第一代禁用瘦肉精一事，繼新東陽指出「將依法提出法律行動」後，黑橋牌也發聲明稿駁斥「報導不實」，並舉證最新檢驗報告證明「絕不含瘦肉精」，同時表示，香港文匯報已損害商譽，將依法訴諸法律行動。

黑橋牌聲明稿指出，所有產品都採用CAS及合格屠宰場的台灣豬肉原料，絕不含瘦肉精，且會自主檢驗豬肉原料，均檢驗合格。同時附上委託財團法人中央畜產會技術服務中心檢驗的報告，所提相關均未檢出。

黑橋牌同樣提出質疑，在香港文匯報專題末段提出，食環署在過去3年（2018年至2020年）共抽取約600個豬肉、牛肉及相關製品樣本作乙類促效劑檢測，全部通過檢測。「對此報導是否經過嚴謹的查核程序，有待商榷」，業者也指出，「將依法訴諸法律行動」。

黑橋牌由董事長具名發布聲明稿，駁斥香港文匯報報導不實。圖／黑橋牌提供
黑橋牌由董事長具名發布聲明稿，駁斥香港文匯報報導不實。圖／黑橋牌提供

香港 瘦肉精 中毒

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