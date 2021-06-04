宅在家吃二星法料 米其林二星餐廳態芮首度提供外帶

這一季原本是米其林二星餐廳態芮（Taïrroir）喜迎5週年慶的時節，不料新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全台進入三級防疫警戒，台北市宣佈禁止餐飲內用，讓原本計劃推出為期4個月經典菜色Remix菜單的態芮主廚何順凱（Kai Ho），轉而推出外帶菜單；這也是態芮開幕5年以來，首度全面以單點外帶的方式供應法式佳餚。

態芮的單點外帶菜單，共提供四大類別的菜色。在前菜方面，共有11道冷熱前菜可供選擇；主菜則有3種選項，份量十足，適合多人分享；在配菜方面，則提供6道單點配菜；最後還有甜點精選組合與布里歐麵包。

在11道冷熱前菜當中，從鴨胸、鴨肝、炙烤北海道干貝、啤酒麵糊炸魚、玉米湯、麵包…，都在供應清單之列。主廚何順凱大玩跨界混搭，為啤酒麵糊炸魚搭配上「鍋貼」小洋芋與煙燻辣椒美乃滋；搭配義式小「餛飩」的是馬賽海鮮醬汁與蒜苗；炙烤北海道干貝則配上尼斯沙拉與熟蛋酒醋醬；黃金流沙包也換上黑色外衣，成了「黑松露流沙包」。

3道主菜分別是「法式烤雞、焦糖洋蔥與油封大蒜」、「榛果奶油煎市場鮮魚、檸檬香草醬汁」與12盎司的「和牛、焦糖洋蔥與油封大蒜」，適合多人分享。

6到配菜分別是「嘉義紫蘆筍、香草蛋碎油醋醬」、「茭白筍、玉米筍、烏魚子」、「干蔥炒蘑菇與姬松茸」、「蒜炒青花筍、葡萄乾」、「香料飯、燉煮鮑魚、酥脆蕎麥」，以及「馬鈴薯泥、青草奶油」。

在甜點方面，則由甫榮獲2021年亞洲50大最佳甜點主廚肯定的甜點主廚賴思瑩（Angela Lai）操刀，推出「甜蜜時光」甜點精選組合（2880元），其中包括可麗露、馬卡龍、杯子甜品、特選司康搭配自製果醬及英式奶油，並可以從「瑪德蓮或費南雪」、「泡芙或閃電泡芙」、「千層酥或蛋糕捲」、「布列塔尼酥餅或精選餅乾」當中，選擇自己偏好的甜點。除了「甜蜜時光」之外，另有馬達加斯加香草布丁（6入，960元），也列入單點清單。