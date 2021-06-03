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腋下包的絕代風華 FENDI全新Baguette 1997超耀眼

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
FENDI Vertigo花卉刺繡Baguette 1997，10萬9,000元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo花卉刺繡Baguette 1997，10萬9,000元。圖／FENDI提供

延續FENDI發表與視覺藝術家Sarah Coleman共同創作的Vertigo系列，2021年夏季的Baguette包款也推出新樣貌，將原本由Silvia Venturini Fendi設計的包款，發表復刻版的Baguette 1997系列，並且釋出三個片段所組成的「The Baguette Walk」微電影。

女主角法國演員安娜吉哈杜（Ana Girardot），還有她的閨蜜西班牙網紅Maria Bernad、中國模特兒暨畫家胡瓈云，以及模特兒Fatdwa Diawara一同入鏡，將她們的Baguette 1997包款夾在腋下，呼應包款名稱如同輕鬆拿著的法棍，走在巴黎街頭的斑馬線上，排成縱隊跑步、玩耍和舞動，影片也以活潑、懷舊的九○年代氛圍為主，反映出Baguette包款的精神。2021年夏季Baguette 1997包款的命名來自其創作、上市年份，也賦歸腋下包這個招牌姿勢，設計出具有纖細側邊、摺疊可拆卸式手把的傳奇手袋。

強烈的復古風格、外觀讓Baguette 1997顯得耀眼，包括亮片、花朵刺繡及酷炫粉紅色蜥蜴皮革的運用，這些復刻版本結合了夏季限定版FF Vertigo圖案，經過扭曲變形的圖紋，更顯見Baguette魔幻迷人的視覺。黃色或藍色的迷幻圖案印在清爽、耐磨的塗層帆布，或是點綴煙草色緹花織物，都豐富了FENDI Baguette 1997包款的風格，全系列預計在7月上市。

█FENDI Baguette 1997包款形象影片：

https://www.youtube.com/watch?v=bB7Ei9OBXZE

FENDI Vertigo粉色亮片造型Baguette 1997，86,900元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo粉色亮片造型Baguette 1997，86,900元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo花卉刺繡Baguette 1997，10萬9,000元。圖／FENDI提
FENDI Vertigo花卉刺繡Baguette 1997，10萬9,000元。圖／FENDI提
FENDI發表復刻版的Baguette 1997系列，並釋出「The Baguette Walk」微電影。圖／FENDI提供
FENDI發表復刻版的Baguette 1997系列，並釋出「The Baguette Walk」微電影。圖／FENDI提供
FENDI發表復刻版的Baguette 1997系列，並釋出「The Baguette Walk」微電影。圖／FENDI提供
FENDI發表復刻版的Baguette 1997系列，並釋出「The Baguette Walk」微電影。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo黃色亮片造型Baguette 1997，86,900元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo黃色亮片造型Baguette 1997，86,900元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo珍稀皮革Baguette 1997，19萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo珍稀皮革Baguette 1997，19萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo天空藍Baguette 1997，91,000元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo天空藍Baguette 1997，91,000元。圖／FENDI提供

FENDI 模特兒

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