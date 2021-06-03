腋下包的絕代風華 FENDI全新Baguette 1997超耀眼

延續FENDI發表與視覺藝術家Sarah Coleman共同創作的Vertigo系列，2021年夏季的Baguette包款也推出新樣貌，將原本由Silvia Venturini Fendi設計的包款，發表復刻版的Baguette 1997系列，並且釋出三個片段所組成的「The Baguette Walk」微電影。

女主角法國演員安娜吉哈杜（Ana Girardot），還有她的閨蜜西班牙網紅Maria Bernad、中國模特兒暨畫家胡瓈云，以及模特兒Fatdwa Diawara一同入鏡，將她們的Baguette 1997包款夾在腋下，呼應包款名稱如同輕鬆拿著的法棍，走在巴黎街頭的斑馬線上，排成縱隊跑步、玩耍和舞動，影片也以活潑、懷舊的九○年代氛圍為主，反映出Baguette包款的精神。2021年夏季Baguette 1997包款的命名來自其創作、上市年份，也賦歸腋下包這個招牌姿勢，設計出具有纖細側邊、摺疊可拆卸式手把的傳奇手袋。

強烈的復古風格、外觀讓Baguette 1997顯得耀眼，包括亮片、花朵刺繡及酷炫粉紅色蜥蜴皮革的運用，這些復刻版本結合了夏季限定版FF Vertigo圖案，經過扭曲變形的圖紋，更顯見Baguette魔幻迷人的視覺。黃色或藍色的迷幻圖案印在清爽、耐磨的塗層帆布，或是點綴煙草色緹花織物，都豐富了FENDI Baguette 1997包款的風格，全系列預計在7月上市。

█FENDI Baguette 1997包款形象影片：