百貨戰疫！建置多元銷售服務渠道解困境

疫情影響，實體百貨雖來客大受衝擊，但也快速擴展各種新的數位平台與服務模式，餐飲透過美食外帶優惠、外送服務接軌，銷售管道則轉戰至百貨電子商務平台、手機App下單或粉絲團直播，同時啟動專櫃人員熟客系統，主動聯繫服務，透過多元銷售服務管道，解緩目前零售困境。將於6月11日啟動的SOGO年中慶也將首度推出線上線下雙回饋。

新光三越自去年疫情爆發到現在，快速建置各種數位消費管道，包括強化App手機購物宅配服務、推出延伸全台15店，涵蓋1,300個品牌夥伴的「skm online」、啟動專櫃人員熟客系統。除了兩大外送平台，今年再新增「skm eats」專屬車隊外送服務，並在門店增設「安心快取bar」，提供消費者免入店、免下車的取貨服務，透過各種便民措施，讓服務線上線下接軌。

統一時代百貨台北店也推出「線上安心購」並鎖定熟客經營，熟客可以透過電話或Line與專櫃下單，百貨發送簡訊繳款連結，讓消費者免出門可宅配到府，帶動近一周整體網購業績成長逾5倍，以家居寢具、保養品為熱銷，統一時代百貨「線上安心購」平台還包含黑貓Pay、康是美eShop、博客來旗艦館等。

另外，統一時代百貨外送服務與三大外送平台合作，包含foodomo、Foodpanda、Uber eats，同時foodomo至6月30日前推出全平台免運及199折50元優惠活動，自暫停餐飲內用服務後，三大平台外送業績也大幅提升。同時館內餐飲品牌6月也持續推出外帶優惠及外帶餐盒便當販售，例如TGI FRIDAYS外帶人氣餐點享75折優惠，LADY NARA、NARA Thai Cuisine、北村豆腐家及涓豆腐外帶79，Mo-Mo-Paradise及WIRED TOKYO外帶8折、大河屋及杏桃鬆餅屋外帶85折優惠等。

SOGO台北店自6月11日起至6月20日展開年中慶Summer Sale，首度推出線上線下皆享回饋，同時即日起至6月30日推出網購優惠方案，在線上istore選購化妝品、服飾、運動休閒、居家寢飾滿3,000元現折200元，小家電滿1萬現折500。另外，即日起至6月20日期間，SOGO App會員獨享Summer Sale 200元電子折價券5張，單筆滿3,000元可現折200元。