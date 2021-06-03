慶祝同志驕傲月 BOSS推出Pride限量彩虹主題商品

因應六月「同志驕傲月」，時尚品牌BOSS也在近日推出全新Pride限量系列商品，用彩虹元素的服裝、配件單品支持國際同志聯合會（ILGA World），響應為LGBTQIA+族群發聲的理念。

BOSS Pride限量系列商品包含經典T裇、連帽運動衫和內衣、鞋款等單品，並以象徵自由平權的彩虹旗幟色調呈現「Love for all」標語和BOSS Logo。HUGO BOSS AG品牌總監Ingo Wilts表示：「能與40多年來一直爭取平權的組織ILGA World合作，我們感到十分自豪。作為一個企業，我們持續積極地支持任何有助建構共融社會的倡議，這亦是『大愛』背後的意義。只要攜手同心，我們可以改變世界。」