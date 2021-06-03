快訊

日本120萬劑疫苗明抵台灣 知情人士曝「後面還有這麼多」

是否直接停課到暑假？教長潘文忠這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慶祝同志驕傲月 BOSS推出Pride限量彩虹主題商品

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BOSS推出Pride限量系列歡慶同志驕傲月，由美國演員Tommy Dorfman及Peter Zurkuhlene共同拍攝形象廣告。圖／BOSS提供
BOSS推出Pride限量系列歡慶同志驕傲月，由美國演員Tommy Dorfman及Peter Zurkuhlene共同拍攝形象廣告。圖／BOSS提供

因應六月「同志驕傲月」，時尚品牌BOSS也在近日推出全新Pride限量系列商品，用彩虹元素的服裝、配件單品支持國際同志聯合會（ILGA World），響應為LGBTQIA+族群發聲的理念。

BOSS Pride限量系列商品包含經典T裇、連帽運動衫和內衣、鞋款等單品，並以象徵自由平權的彩虹旗幟色調呈現「Love for all」標語和BOSS Logo。HUGO BOSS AG品牌總監Ingo Wilts表示：「能與40多年來一直爭取平權的組織ILGA World合作，我們感到十分自豪。作為一個企業，我們持續積極地支持任何有助建構共融社會的倡議，這亦是『大愛』背後的意義。只要攜手同心，我們可以改變世界。」

而此系列廣告也邀請到身兼演員、作家、導演、攝影師和平權推手的Tommy Dorfman及Peter Zurkuhlen入鏡。Zurkuhlen身為新興共益企業Get Help的領導人員之一，也是推動LGBTQIA+企業家爭取創業資源與平權的非營利組織StartOut洛杉磯分部的活動策劃委員會成員，他的身份和一直以來的付出可以說是和「同志驕傲月」訴求不謀而合。全系列即日起於全台指定BOSS專門店正式發售。

BOSS推出Pride限量系列歡慶同志驕傲月，由美國演員Tommy Dorfman及Peter Zurkuhlene共同拍攝形象廣告。圖／BOSS提供
BOSS推出Pride限量系列歡慶同志驕傲月，由美國演員Tommy Dorfman及Peter Zurkuhlene共同拍攝形象廣告。圖／BOSS提供
BOSS Pride限量系列白色球鞋，8,900元。圖／BOSS提供
BOSS Pride限量系列白色球鞋，8,900元。圖／BOSS提供
美國演員Peter Zurkuhlene。圖／BOSS提供
美國演員Peter Zurkuhlene。圖／BOSS提供
美國演員Tommy Dorfman。圖／BOSS提供
美國演員Tommy Dorfman。圖／BOSS提供
BOSS Pride限量系列彩虹運動長襪，600元。圖／BOSS提供
BOSS Pride限量系列彩虹運動長襪，600元。圖／BOSS提供
美國演員Tommy Dorfman。圖／BOSS提供
美國演員Tommy Dorfman。圖／BOSS提供
BOSS Pride限量系列彩虹標語T恤，3,100元。圖／BOSS提供
BOSS Pride限量系列彩虹標語T恤，3,100元。圖／BOSS提供
BOSS Pride限量系列彩虹男士平口四角褲，1,350元。圖／BOSS提供
BOSS Pride限量系列彩虹男士平口四角褲，1,350元。圖／BOSS提供
BOSS Pride限量系列白色運動拖鞋，3,100元。圖／BOSS提供
BOSS Pride限量系列白色運動拖鞋，3,100元。圖／BOSS提供
BOSS推出Pride限量系列歡慶同志驕傲月，由美國演員Tommy Dorfman及Peter Zurkuhlene共同拍攝形象廣告。圖／BOSS提供
BOSS推出Pride限量系列歡慶同志驕傲月，由美國演員Tommy Dorfman及Peter Zurkuhlene共同拍攝形象廣告。圖／BOSS提供

同志 品牌

延伸閱讀

部分特考錄取名額分男女 考選部盼達性別平權

復古FPS《時尚特警隊》公開 揪出老土打扮，維護時尚你我有責

彩虹漸層主題標籤驚喜回歸 臉書同志驕傲月推專屬貼圖

臉書慶祝同志驕傲月 推彩虹限定虛擬替身貼圖

相關新聞

百貨戰疫！建置多元銷售服務渠道解困境

疫情影響，實體百貨雖來客大受衝擊，但也快速擴展各種新的數位平台與服務模式，餐飲透過美食外帶優惠、外送服務接軌，銷售管道則...

慶祝同志驕傲月 BOSS推出Pride限量彩虹主題商品

因應六月「同志驕傲月」，時尚品牌BOSS也在近日推出全新Pride限量系列商品，用彩虹元素的服裝、配件單品支持國際同志聯...

居家調酒DIY（三）豆皮壽司也能變身調酒小幫手？

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

外帶自取最划算 GB鮮釀餐廳安心抗疫套餐69折

全台擁有七家分店的GB鮮釀餐廳，即日起至6月14日，祭出外帶自取餐點69折優惠，為了提供消費者更方便快速的點餐體驗，外帶...

鞋底超酷！Balenciaga最新打造X-Pander高彈運動鞋

旗下已有多款人氣運動鞋的Balenciaga，最近再度推出全新的X-Pander系列鞋款，顛覆以往運動鞋的設計習慣，有趣...

楊枝甘露也入粽！星巴克的「星冰粽」 再創新滋味

日頭赤炎炎，還是得因疫情安居在家，因此，端午佳節前夕「冰粽」熱賣。今年除了內餡創新，不少五星級飯店也加入冰粽行列，漢餅品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。