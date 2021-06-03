居家調酒DIY（三）豆皮壽司也能變身調酒小幫手？

居家防疫，人人有責，但居家防疫的同時，保持愉悅心情同樣重要。其實在家也能簡單DIY調酒，「居家調酒」系列邀請到五位專業調酒師，以啤酒為主、搭配簡單能在便利商店或超市取得原料，搭出三枚輕鬆DIY調酒。第三回邀請到隱士餐酒館調酒師霍勁廷，他以臺虎精釀的「生啤嗨」與「蜂蜜檸檬艾爾」啤酒為素材，甚至加入肉乾、豆皮壽司，翻轉調酒的傳統想像框架。

第一杯的「肉乾炸彈」，調製時前一晚先將波本威士忌加入肉乾浸漬，隔夜後，將臺虎精釀哈尼雷夢艾爾啤酒與波本威士忌調和，浸泡過肉乾的波本威士忌，將引出威士忌的蜂蜜、香草氣味，同時也帶著肉乾的香氣跟油脂感。其靈感來自深水炸彈，但同樣的組合不會那麼強烈，輕鬆入口。

第二杯「生啤薑嗨」則取臺虎精釀生啤嗨、鮮榨金鑽鳳梨原汁、義美酸梅湯為原料，同時將原本便利商店購入的豆皮壽司大膽拆解，調製完成的調酒先放上薑片裝飾；霍勁廷認為：薑跟酸梅有種說不出來的「搭」，放在表面的薑片又有種辛辣的暗示，飲用時可感受到鳳梨、酸梅跟薑的香氣，同時再將壽司擺放於旁邊小碟搭配食用，帶有日式輕鬆氣氛。

第三杯的「蜂蜜啤酒花」則使用臺虎精釀的「哈尼雷夢艾爾啤酒」與Campari金巴利酒、與全家鮮榨椪柑果汁；如果蜂蜜啤酒加得多，則氣泡感重；蜂蜜啤酒少、則酒感會提高。同時他認為苦味是啤酒調酒的特色，調製得當，苦味則會幫調酒加分，這也是使用金巴利酒的原因，除可提高苦感，也能增加果香、進而凸顯啤酒花的香氣。

一、「肉乾炸彈」

成分：

1、臺虎精釀哈尼雷夢艾爾啤酒 120ml

2、波本威士忌 60ml

3、肉乾

調製：

前一晚先將波本威士忌加入肉乾浸漬整晚同時冰鎮，調製時，將啤酒加入威士忌，補入冰塊，最後於杯緣擺上肉乾條裝飾即可。

二、「生啤薑嗨」

成分：

1、臺虎精釀生啤嗨 120ml

2、鮮榨金鑽鳳梨原汁 30ml

3、義美酸梅湯 30ml

4、豆皮壽司與薑片

調製：

前三項材料皆須冰鎮，取鮮榨金鑽鳳梨原汁、義美酸梅湯加入容器，最後將啤酒注滿、加入冰塊，擺上豆皮壽司所附薑片於冰塊上裝飾，豆皮壽司則可置於小碟中、隨飲料一同食用，完成。

三、「蜂蜜啤酒花」

成分：

1、臺虎精釀哈尼雷夢艾爾啤酒_90至120m不等

2、金巴利酒Campari 20ml

3、全家鮮榨椪柑 30ml

調製：

材料皆須冰鎮，取出後，依序加入杯中，攪拌均勻後加入冰塊即可。